Delivery Hero Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Delivery Hero Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Delivery Hero Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Delivery Hero Aktie beträgt 41,14€. Die Delivery Hero Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,14 %.