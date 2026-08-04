Aktie kaufen oder verkaufen
Delivery Hero Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Delivery Hero Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Delivery Hero Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Delivery Hero Aktie beträgt 41,14€. Die Delivery Hero Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,14 %.
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Analysten und Kursziele für die Delivery Hero Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|42,00Euro
|+12,43 %
|-
|Barclays Capital
|41,00Euro
|+9,76 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00EUR
|+7,08 %
|-
|BERENBERG
|41,00EUR
|+9,76 %
|16.07.2026
|JEFFERIES
|42,00EUR
|+12,43 %
|16.07.2026
|BARCLAYS
|41,00EUR
|+9,76 %
|20.07.2026
|JEFFERIES
|41,00EUR
|+9,76 %
|24.07.2026
-0,19 %
-1,61 %
+1,36 %
+83,10 %
+45,28 %
-3,08 %
-71,08 %
+29,93 %
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