ArcelorMittal Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur ArcelorMittal Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die ArcelorMittal Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die ArcelorMittal Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ArcelorMittal Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ArcelorMittal Aktie beträgt 60,10€. Die ArcelorMittal Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,67 %.