Aktie kaufen oder verkaufen
ArcelorMittal Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: HJBC - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur ArcelorMittal Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die ArcelorMittal Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die ArcelorMittal Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ArcelorMittal Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ArcelorMittal Aktie beträgt 60,10€. Die ArcelorMittal Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,67 %.
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Analysten und Kursziele für die ArcelorMittal Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|57,00Euro
|-8,64 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|61,00EUR
|-2,23 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|66,00EUR
|+5,79 %
|-
|JEFFERIES
|65,00EUR
|+4,18 %
|06.07.2026
|BARCLAYS
|55,00EUR
|-11,84 %
|07.07.2026
|UBS
|59,00EUR
|-5,43 %
|07.07.2026
|JPMORGAN
|57,00EUR
|-8,64 %
|09.07.2026
|JPMORGAN
|57,00EUR
|-8,64 %
|30.07.2026
|UBS
|59,00EUR
|-5,43 %
|30.07.2026
|JEFFERIES
|65,00EUR
|+4,18 %
|30.07.2026
+0,80 %
+5,33 %
+7,10 %
+26,25 %
+134,75 %
+147,35 %
+111,13 %
+274,89 %
-8,00 %
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