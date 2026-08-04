Aktie kaufen oder verkaufen
AIXTRON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: AIXTRON
Aktuelle Analystenmeinungen zur AIXTRON Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIXTRON Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON Aktie beträgt 61,50€. Die AIXTRON Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +63,07 %.
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Analysten und Kursziele für die AIXTRON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|70,00Euro
|+85,60 %
|-
|JPMORGAN
|70,00EUR
|+85,60 %
|13.07.2026
|BERENBERG
|42,00EUR
|+11,36 %
|30.07.2026
|JEFFERIES
|73,00EUR
|+93,56 %
|30.07.2026
|JPMORGAN
|70,00EUR
|+85,60 %
|30.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|31.07.2026
|JEFFERIES
|44,00EUR
|+16,66 %
|31.07.2026
+0,08 %
+1,75 %
-23,90 %
-20,11 %
+160,98 %
+5,34 %
+68,43 %
+578,07 %
+519,74 %
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