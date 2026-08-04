Aktie kaufen oder verkaufen
Befesa Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB
Aktuelle Analystenmeinungen zur Befesa Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Befesa Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Befesa Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Befesa Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Befesa Aktie beträgt 42,57€. Die Befesa Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,43 %.
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Analysten und Kursziele für die Befesa Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|43,00Euro
|+21,64 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|35,00EUR
|-0,99 %
|-
|JEFFERIES
|43,00EUR
|+21,64 %
|09.07.2026
|UBS
|47,00EUR
|+32,96 %
|20.07.2026
|BERENBERG
|40,00EUR
|+13,15 %
|29.07.2026
|JEFFERIES
|43,00EUR
|+21,64 %
|29.07.2026
|UBS
|47,00EUR
|+32,96 %
|29.07.2026
-0,99 %
+3,02 %
+10,82 %
+8,60 %
+35,54 %
+0,77 %
-48,77 %
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