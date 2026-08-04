Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Healthineers Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Healthineers Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu kaufen. 8 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Healthineers Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers Aktie beträgt 44,06€. Die Siemens Healthineers Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,10 %.
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Analysten und Kursziele für die Siemens Healthineers Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|45,00Euro
|+14,49 %
|-
|UBS
|38,00Euro
|-3,32 %
|-
|UBS
|38,00Euro
|-3,32 %
|-
|Bernstein
|45,00Euro
|+14,49 %
|-
|JPMorgan
|54,00Euro
|+37,39 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|38,00EUR
|-3,32 %
|-
|UBS
|38,00EUR
|-3,32 %
|06.07.2026
|BERENBERG
|39,00EUR
|-0,78 %
|09.07.2026
|JPMORGAN
|54,00EUR
|+37,39 %
|09.07.2026
|UBS
|38,00EUR
|-3,32 %
|13.07.2026
|RBC
|45,00EUR
|+14,49 %
|17.07.2026
|BERENBERG
|39,00EUR
|-0,78 %
|31.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|45,00EUR
|+14,49 %
|31.07.2026
|JEFFERIES
|50,00EUR
|+27,21 %
|31.07.2026
|JPMORGAN
|54,00EUR
|+37,39 %
|31.07.2026
|RBC
|45,00EUR
|+14,49 %
|31.07.2026
-0,71 %
+10,31 %
+12,22 %
+12,06 %
-16,24 %
-19,21 %
-31,61 %
+8,39 %
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