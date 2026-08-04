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    All for One Group: Umfeld hart – Precision umgesetzt, Prognose bestätigt!

    Zwischen stabilem Umsatz, rückläufigem Ergebnis und tiefgreifendem Effizienzprogramm: Der Konzern stellt seine Weichen neu – inklusive strategischer Zukäufe und Übernahmeangebot.

    All for One Group: Umfeld hart – Precision umgesetzt, Prognose bestätigt!
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Umsatz 9M 2025/26 bei 379,6 Mio. EUR (Vorjahr 380,4 Mio.); Cloud & Services +4%, Software & Support -8%; wiederkehrende Erlöse 201,0 Mio. EUR (53% des Umsatzes)
    • EBIT vor M&A-Effekten (non‑IFRS) 9M: -9,3 Mio. EUR (Marge -2,4%) deutlich unter Vorjahr (+17,5 Mio.), maßgeblich wegen schwachem Q3 und Einmalaufwendungen aus dem Programm »Precision«; bereinigtes (adjusted) EBIT vor M&A +10,9 Mio. EUR (Marge 2,9%)
    • Effizienzprogramm »Precision« umgesetzt: Einmalaufwendungen von rund 20 Mio. EUR belasten das Ergebnis im Q3; Ziel ist eine jährliche Kostensenkung von ca. 20 Mio. EUR ab Herbst 2026 zur Verbesserung von Profitabilität und Effizienz
    • M&A‑Aktivitäten: Erwerb der apsolut Group (März 2026) mit rund 14,2 Mio. EUR Umsatzbeitrag seit Konsolidierung, Ausbau der SAP‑Procurement-Kompetenz und >400 Kunden; zusätzlich 25,1% Beteiligung an BrightFlare; Integration verursacht Einmalkosten
    • Finanzlage: Bilanzsumme 385,6 Mio. EUR; Eigenkapital 84,6 Mio. EUR (Eigenkapitalquote 22% vs. 33% Vorjahr); Nettoverschuldung 104,6 Mio. EUR; Finanzmittelfonds 61,8 Mio. EUR; Mitarbeiteranzahl 3.089
    • Freiwilliges Übernahmeangebot von VINCI Energies (16.07.2026): 67,50 EUR je Aktie (Prämie ~95–105%); Vorstand/Aufsichtsrat befürworten vorbehaltlich Prüfung; Vollzug abhängig von Fusionskontrolle und Mindestannahme (75%), erwartet im 4. Quartal; mögliches Delisting wird geprüft

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei All for One Group ist am 04.08.2026.

    Der Kurs von All for One Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 67,60EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    All for One Group

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    ISIN:DE0005110001WKN:511000
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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