WashTec Akt: Rekordumsatz 247,8 Mio. € im 1. HJ, EBIT 7,1%
Im ersten Halbjahr 2026 zeigt das Unternehmen trotz höherer Umsätze, stabiler Profitabilität und solider Rendite ein gemischtes Bild bei Cashflow und regionaler Entwicklung.
Foto: vadimborkin - 258917169
- Umsatz im ersten Halbjahr 2026: 247,8 Mio. €, +6,6% zum Vorjahr (232,5 Mio. €), vor allem getrieben durch die Business Line Equipment in Europa und Nordamerika.
- EBIT: 17,7 Mio. €, +0,6% zum Vorjahr (17,6 Mio. €); EBIT-Marge 7,1% (Vorjahr 7,6%), Nordamerika verbessert, Europa und Sonstige durch Zusatzaufwendungen für Effizienzprogramme belastet.
- Free Cashflow: 13,7 Mio. €, −6,3 Mio. € gegenüber Vorjahr (20,0 Mio. €); bedingt durch steigende Forderungen aus Lieferungen und Leistungen infolge höherer Umsätze, insbesondere im Q2.
- ROCE: 24,2% (Vorjahr 23,9%), Anstieg um 30 Basispunkte.
- Equipment-Auftragseingang: über Vorjahresniveau, insbesondere in Nordamerika zweistellige Zuwächse; Europa und Sonstige leicht unter Vorjahr; Auftragsbestand per Ende Juni auf Höhe des Vorjahres.
- Ausblick: Prognose für 2026 bestätigt; Verzögerungen bei Effizienzprojekten sollen im Jahresverlauf aufgeholt werden; Prognose unter der Prämisse keiner wesentlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage durch Nahost-Situation oder Rohstoffmarktvolatilität.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresbericht 2026, bei WashTec Akt ist am 04.08.2026.
Der Kurs von WashTec Akt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 39,35EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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