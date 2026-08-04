Technotrans boosts earnings quality in H1 2026, backlog hits €96m
In the first half of 2026, the company delivered resilient profitability, solid cash flow progress and a strengthening order pipeline, underpinning its full-year outlook.
- EBIT margin rose to 7.1% in the first half of 2026 (from 7.0% in the prior year)
- Consolidated revenue: €113.3 million (vs €120.6 million prior year), in line with expectations
- Order backlog increased to €96 million; book-to-bill ratio reached 1.2, indicating growth momentum
- Free cash flow improved to (€0.5) million (vs (€1.1) million prior year)
- Growth drivers: Energy Management and Healthcare & Analytics remain key; a major Plastics series-production order signals a step change in prospects
- Board confirms guidance for 2026: revenue €240–260 million; EBIT margin 6.5–8.5%; free cash flow slightly above €10 million
The next important date, Half-year financial report 2026, at Technotrans is on 04.08.2026.
The price of Technotrans at the time of the news was 31,95EUR and did not change compared to the previous day.
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