WashTec Akt: H1 revenue €247.8m; Equipment-led growth, EBIT flat amid spend
In the first half of 2026, the company delivered solid revenue growth, resilient profitability and robust orders, while reaffirming its full-year outlook.
Foto: mirkomedia - 48191602
- Revenue for H1 2026 was €247.8 million, up 6.6% from €232.5 million in H1 2025.
- EBIT for the first half was €17.7 million, up 0.6% YoY, with an EBIT margin of 7.1% (vs. 7.6% prior year).
- Free cash flow totaled €13.7 million, down from €20.0 million in the previous year.
- ROCE stood at 24.2% in H1 2026, up 30 basis points from H1 2025.
- Orders for equipment were higher than the previous year, driven by North America double-digit growth; the equipment order backlog at end-June was broadly on par with the prior year.
- The company confirmed its guidance for fiscal year 2026 and expects delays in efficiency programs to be compensated over the year.
The next important date, Half-Year Report 2026. (Optional alternative: Interim Report 2026, depending on context.), at WashTec Akt is on 04.08.2026.
The price of WashTec Akt at the time of the news was 39,35EUR and did not change compared to the previous day.
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