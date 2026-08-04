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    Fundamentale Branchenprobleme unverändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Evonik mit Zuwächsen, doch Umfeld bleibt schwierig
    • Profit durch asiatische Lieferengpässe bei Rohöl
    • Umsatz +11% auf 3,9 Mrd, bereinigtes Ebitda 630 Mio
    Evonik - Fundamentale Branchenprobleme unverändert
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    ESSEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Evonik sieht sich trotz Zuwächsen im zweiten Quartal in einem weiterhin schwierigen Umfeld. Wie bereits bekannt, profitierte der MDax-Konzern von Lieferengpässen der Konkurrenz aus Asien, die europäischen Anbietern zuvor das Leben zunehmend schwer gemacht hatte. Diese litt wegen des Iran-Krieges und der teilweisen Sperrung der Straße von Hormus unter Versorgungsproblemen bei Röhol. In diesem Umfeld konnte Evonik den Jahresgewinnausblick Ende Juni anheben. Vorstandschef Christian Kullmann betonte nun aber am Dienstag zur Vorlage der endgültigen Resultate des zweiten Quartals, dass er sich "über einen warmen Sommerregen" freue, sich an den fundamentalen Problemen unserer Branche allerdings nichts geändert habe.

    Bei einem Umsatzwachstum um 11 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro steigert Evonik das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf 630 Millionen Euro; Ende Juni war von 600 bis 650 Millionen die Rede gewesen. Der Gewinn unter dem Strich sank um fast ein Drittel auf 84 Millionen Euro. Wegen des schwierigen Umfelds setzt Evonik aktuell ein Effizienzprogramm um, inklusive Stellenabbau. 2026 strebt Kullmann einen bereinigten operativen Gewinn zwischen 2,0 und 2,2 Milliarden Euro an. Damit soll im laufenden Jahr nun in jedem Fall ein Anstieg erzielt werden nach rund 1,9 Milliarden Euro 2025./mis/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

    Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 32.558 auf Ariva Indikation (03. August 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +3,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 8,25 Mrd..

    Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,400EUR. Von den letzten 5 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -9,50 %/+18,78 % bedeutet.





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