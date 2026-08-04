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    DAX-FLASH

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    Rekordlauf dürfte nach starkem Monatsstart weitergehen

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax bestätigt starken Monatsstart und bleibt oben
    • Berichtssaison im Fokus erwartet neue Marktimpulse
    • Geopolitische Entspannung trieb Dax erstmals über 26000
    DAX-FLASH - Rekordlauf dürfte nach starkem Monatsstart weitergehen
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Dienstag nach seinem Rekord zu Wochenbeginn zunächst in der Gewinnspur bleiben und den erfolgreichen Start in den Monat August bestätigen. Die Berichtssaison steht im Blick und dürfte weitere Impulse bringen.

    Am Montag war der deutsche Leitindex dank geopolitischer Entspannung in Nahost erstmals über die Marke von 26.000 Punkte geklettert. Am Dienstag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Xetra-Handelsbeginn 0,43 Prozent höher auf 26.113 Punkte. Damit würde das Kursbarometer über seinen Höchststand vom Vortag bei rund 26.097 Punkten steigen.

    Die Vorgaben aus Übersee sind unterschiedlich: Gewinne gab es am Vortag in New York, wo der Dow Jones Industrial und der S&P 500 in Richtung ihrer Höchststände zugelegt hatten. In Asien standen dem teils Verluste gegenüber, vor allem bei Techwerten./ajx/jha/






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