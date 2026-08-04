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    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik: Quartal stark, Ausblick bestätigt

    Starkes Wachstum, solide Finanzierung und ambitionierte Expansion prägen das erste Quartal 2026/27 – das Unternehmen stellt die Weichen für den nächsten großen Wachstumsschub.

    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik: Quartal stark, Ausblick bestätigt
    Foto: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
    • Im ersten Quartal 2026/27: Umsatz 549 Mio. €, währungsbereinigt +40% gegenüber Vorjahr; EBITDA 165 Mio. €, EBITDA-Marge ca. 30,1%; EPS 0,93 €, Konzernergebnis 40,8 Mio. €.
    • Hybrid-Wandelschuldverschreibung über 400 Mio. € wurde erfolgreich platziert, Zinssatz 2,5% und anfänglicher Wandelpreis 254 €; Nettoerlös zur Refinanzierung/Kapitalstärkung.
    • Ausblick fürs Geschäftsjahr 2026/27 bestätigt: währungsbereinigtes Umsatzwachstum 45–55% und EBITDA-Marge 32–37%; ungebrochene Marktnachfrage; Kapazitätserweiterungen basieren vollständig auf langfristigen Kundenvereinbarungen.
    • Expansionen: Kulim (Malaysia) und Chongqing (China) werden vorangetrieben; Investitionen 1,5–2,0 Mrd. €, vollständig durch langfristige Kundenzusagen getragen; neue Produktionsanlage für IC-Substrate-Cores und hochentwickelte Leiterplatten; EBIT-Effekt im 2026/27er Geschäftsjahr im hohen zweistelligen Millionenbereich.
    • Bilanz und Liquidität: Bilanzsumme 5.247 Mio. €, Eigenkapitalquote 29,0%; liquide Mittel 1.184 Mio. €, ungenutzte Kreditlinien 91 Mio. €; Nettoverschuldung/EBITDA verbessert auf ca. 1,9x.
    • Investitionen/CF: Investitionsvolumen ca. 1,0–1,2 Mrd. € für 2026/27; positiver operativer freier Cashflow erwartet; Prognose berücksichtigt geopolitische/Lieferkettenrisiken außerhalb des Forecasts.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei AT & S Austria Technologie & Systemtechnik ist am 04.08.2026.

    Der Kurs von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 140,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,43 % im Minus.


    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

    -0,43 %
    -0,92 %
    -29,36 %
    +50,75 %
    +691,55 %
    +321,29 %
    +267,08 %
    +1.263,55 %
    +900,21 %
    ISIN:AT0000969985WKN:922230
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