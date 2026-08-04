Hamborner REIT: Aktie setzt planmäßige Geschäftsentwicklung im Q2 2026 fort
Im ersten Halbjahr 2026 zeigt sich ein gemischtes Bild: stabile Mieten, sinkende FFO, moderater NAV-Rückgang – begleitet von Portfolioanpassungen und geplanter Reinvestition.
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- Mieten- und Pachterlöse belaufen sich im ersten Halbjahr 2026 auf 45,1 Mio. Euro, -1,3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum; Like-for-like lagen die Mieterträge um ca. 1,7% höher.
- Funds from Operations (FFO) sinken auf 23,8 Mio. Euro (-4,4% YoY); FFO je Aktie 0,29 Euro (Vorjahr 0,31 Euro).
- NAV je Aktie bei 8,72 Euro, -3,9% YTD; Portfoliowert 1.315,9 Mio. Euro (-2,4% gegenüber Jahresende 2025).
- Loan-to-Value (LTV) 45,2% (+0,9 Prozentpunkte vs 31.12.2025); REIT-Eigenkapitalquote 53,9% (−0,8 pp).
- Portfolio umfasst 63 Objekte; Verkehrswert des Portfolios 1.315,9 Mio. Euro; Wertanpassungen führten zu einem leichten Wertverlust.
- Dividende von 0,39 Euro je Aktie beschlossen; Verkauf einer Büroimmobilie in Neu-Isenburg für 13,5 Mio. Euro (closing vorauss. Q3 2026) mit Reinvestitionsziel in Nahversorgung/ Baumärkte.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Hamborner REIT ist am 04.08.2026.
Der Kurs von Hamborner REIT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,4250EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.525,04PKT (+0,98 %).
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