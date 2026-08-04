Technotrans: Ergebnisqualität verbessert, H1 2026 Auftragsbestand 96 Mio. €
Trotz rückläufigem Umsatz zeigt der Konzern Stärke: Marge stabil, Cashflow verbessert, Auftragsbestand wächst – und ein Großauftrag eröffnet neue Wachstumsperspektiven.
- EBIT-Marge erreicht 7,1 % (Vorjahr 7,0 %).
- Konzernumsatz 113,3 Mio. €, trotz Vorjahreswert von 120,6 Mio. €, im Rahmen der Erwartungen.
- Fokusmärkte Energy Management sowie Healthcare & Analytics bleiben wesentliche Wachstumstreiber.
- Perspektivsprung durch Serien-Großauftrag bei Plastics.
- Free Cashflow verbessert sich auf -0,5 Mio. € (Vorjahr -1,1 Mio. €).
- Auftragsbestand steigt auf 96 Mio. €, Book-to-Bill-Ratio 1,2.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2026, bei Technotrans ist am 04.08.2026.
Der Kurs von Technotrans lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 31,95EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 31,88EUR das entspricht einem Minus von -0,23 % seit der Veröffentlichung.
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