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    HSBC nimmt Aktienrückkäufe wieder auf - Gewinn steigt stärker als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • HSBC Gewinn vor Steuern 60 Prozent höher bei 10,1 Mrd
    • Rückkauf eigener Aktien wieder aufgenommen bis 1 Mrd
    • Kosten sollen dank Sparkurs um 2 Mrd jährlich sinken
    HSBC nimmt Aktienrückkäufe wieder auf - Gewinn steigt stärker als erwartet
    Foto: Eagle - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank HSBC hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet. Die Bank kündigte zudem an, den Rückkauf eigener Aktien wieder aufzunehmen und das bisherige Ziel bei den Einsparungen zu erhöhen. Im zweiten Quartal legte der Gewinn vor Steuern um 60 Prozent auf 10,1 Milliarden Dollar zu, wie das Geldhaus am Dienstag in Hongkong und London mitteilte. Die um Sonder- und Währungseffekte bereinigten Erträge stiegen um rund sieben Prozent auf 19 Milliarden Dollar (16,5 Mrd Euro). Damit übertraf die Bank die Erwartungen bei diesen beiden Kenngrößen.

    HSBC-Chef Georges Elhedery geht außerdem jetzt davon aus, dass die jährlichen Kosten wegen des Sparkurses um 2 Milliarden Dollar sinken werden. Bisher hatte er mit 1,5 Milliarden Dollar gerechnet. Seit seinem Antritt an der HSBC-Spitze im Jahr 2024 hat Elhedery einen radikalen Umbau der Bank eingeleitet. Er strich tausende Jobs und stieß mehrere Geschäftsbereiche ab oder machte sie dicht. Die HSBC erzielt den größten Teil ihrer Erträge und Gewinne in Asien. Elhedery setzt auf den Ausbau des Geschäfts dort.

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    Zuletzt hatte die Bank in Hongkong die Komplettübernahme der dortigen Tochter für 14 Milliarden Dollar angekündigt. Deswegen kaufte die HSBC in den vergangenen Monaten keine eigenen Aktien zurück. Jetzt fühlt sich die Bank wieder mit genügend Kapital ausgestattet, um eigene Anteile vom Markt zu nehmen. Das neue Programm zum Aktienrückkauf hat ein Volumen von bis zu einer Milliarde Dollar./zb/men/mis

    HSBC Holdings

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    ISIN:GB0005405286WKN:923893
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HSBC Holdings Aktie

    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 18,72 auf Lang & Schwarz (04. August 2026, 07:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HSBC Holdings Aktie um +4,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von HSBC Holdings bezifferte sich zuletzt auf 320,67 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,556GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 15,000GBP was eine Bandbreite von -35,82 %/-19,78 % bedeutet.





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