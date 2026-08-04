Zalando: Q2-Wachstum, B2B-Expansion & KI-Innovationen treiben Aktie hoch

GMV des Zalando-Konzerns wuchs im Q2/2026 um 20,7% auf 4.915,0 Mio. EUR; Umsatz 3.424,4 Mio. EUR.

Bereinigtes EBIT des Konzerns +10% auf 205,0 Mio. EUR; ABOUT YOU-Synergien tragen mehr als 10,0 Mio. EUR bei.

Im B2C-Geschäft wächst das GMV im gesamten App-Portfolio; aktive Kund*innen steigen auf 62,5 Mio., +18,3%.

Im B2B-Geschäft Umsatz 335,0 Mio. EUR (+27,6%); bereinigtes EBIT 41,0 Mio. EUR; B2B-Marge 12,2%.

KI-gestützte SCAYLE STUDIOS skaliert auf über 100 Marken in 2,5 Monaten; Produktion reduziert sich um >95% und Inhalte-Kosten um ca. 90%.

Jahresprognose 2026: GMV/Umsatzwachstum in der unteren Hälfte der 12–17%-Spanne; bereinigtes EBIT 680–720 Mio. EUR (Zuvor 660–740 Mio. EUR).

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals 2026, bei Zalando ist am 04.08.2026.

Der Kurs von Zalando lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 29,40EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.

11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 28,00EUR das entspricht einem Minus von -4,75 % seit der Veröffentlichung.

Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.101,00PKT (+0,02 %).





