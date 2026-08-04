Hamborner Reit schreibt rote Zahlen - Prognose bestätigt
- Mieten und Pachten H1 sanken 1,3 % auf 45,1 Mio
- FFO im H1 verschlechterte sich um 4,4 % auf 23,8 Mio
- Nettoverlust Ende Juni 13,7 Mio nach Gewinn 6,5 Mio
DUISBURG (dpa-AFX) - Immobilienverkäufe, geringere Mieteinnahmen und höhere Kosten lasten auf den Ergebnissen des Immobilienkonzerns Hamborner Reit . Die Erlöse aus Mieten und Pachten sanken im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,3 Prozent auf knapp 45,1 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag in Duisburg mit. Die in der Immobilienbranche wichtige Kennziffer Funds from Operations (FFO) verschlechterte sich um 4,4 Prozent auf rund 23,8 Millionen Euro. Unterm Strich steht per Ende Juni ein Verlust von 13,7 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 6,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor. So stiegen die Abschreibungen auf Objekte im ersten Halbjahr deutlich.
Das Management blickt den Angaben zufolge dem Jahresverlauf 2026 aber weiterhin "grundsätzlich positiv" entgegen und hält an den zuletzt veröffentlichten Einschätzungen hinsichtlich der künftigen Geschäftsentwicklung fest./lew/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamborner REIT Aktie
Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 4,418 auf Lang & Schwarz (04. August 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamborner REIT Aktie um -0,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Hamborner REIT bezifferte sich zuletzt auf 358,32 Mio..
Hamborner REIT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,7100 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +61,48 %/+61,48 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Hamborner REIT - A3H233 - DE000A3H2333
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KGV der falsche Wert für Immo-Aktien..... FFO und NAV sind die relevanteren Kennzahlen, auch bei dieser Aktie.
Meldung von heute morgen, Quelle:
Solider Jahresauftakt 2026
- Planmäßige operative Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026
- Verminderung der Miet- und Pachterlöse um 1,9 % auf 22,6 Mio. Euro
- Rückgang des FFO um 1,6 % auf 11,7 Mio. Euro
- Nettovermögenswert (NAV) je Aktie bei 9,27 Euro (+2,2 % YTD)
- Reduzierung des Loan-to-Value (LTV) auf 43,1 %
- Bestätigung der Gesamtjahresprognose 2026
Hallo,