Diese Kupferpreis-Prognose überrascht Anleger: Startet Kupfer jetzt durch?

Während Gold unverändert an seiner Trendwende „bastelt“ und auch der Silberpreis vielversprechende Ansätze zeigt , präsentiert sich Kupfer bereits jetzt in beeindruckender Verfassung. Das Industriemetall setzt den markanten Widerstandsbereich um 6,5 US-Dollar / 6,7 US-Dollar enorm unter Druck. Ein Ausbruch in Richtung 7,0 US-Dollar oder gar 8 US-Dollar scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.

Während Edelmetalle, wie Gold, Silber oder auch Platin, durch die aktuellen Entwicklungen immer wieder zurückgeworfen werden, legen einige Industriemetalle beachtliche Rallye-Qualitäten an den Tag. Allen voran präsentiert sich das vor einiger Zeit an dieser Stelle thematisierte Zink in exzellenter Verfassung. Kupfer könnte nun zum nächsten Rallye-Kandidaten aufsteigen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Silber-Kupfer-Ratio im Blick

Einmal mehr blicken wir an dieser Stelle auf die wichtige Silber-Kupfer-Ratio. Silber notiert aktuell bei 57,6 US-Dollar und Kupfer bei 6,6 US-Dollar. Die aktuelle Ratio beträgt demnach etwas unter 9. In den letzten Jahren dominierte eine Spanne von 5 bis 10 die Ratio. Spannend ist jedoch auch die Entwicklung in den letzten Wochen. Die Ratio reduzierte sich zuletzt kräftig. Das unterstreicht wiederum das enorme Momentum des Kupferpreises Zum Vergleich: Noch im Mai dieses Jahres lag die Ratio jenseits von 13.

Kupfer-Lagerbestände (außerhalb der USA) schrumpfen deutlich

Die Kupferlagerbestände außerhalb der USA schrumpfen deutlich. Innerhalb der letzten drei Monate reduzierten sich die Bestände unter anderem an der LME von etwa 400.000 Tonnen auf 260.000 Tonnen. In den USA bietet sich freilich ein anderes Bild, ein durch Zollängste verzerrtes.





Fazit / Kupferpreis-Prognose

Die Lage im Nahen Osten scheint sich zu entspannen. Die Ölpreise kommen zurück. Die Renditen der US-amerikanischen Staatsanleihen konsolidieren. Der US-Dollar kommt ins Rutschen. Das gibt Edel- und Industriemetallen die Gelegenheit, durchzuatmen. Doch nicht nur im Rohstoffbereich nimmt man die Entwicklungen positiv auf – DAX, Dow Jones Industrial, Nasdaq 100 etc. begleiten die Entspannung ebenfalls wohlwollend.

Der Kupferpreis befindet sich in einer entscheidenden Phase. Es braucht womöglich nur einen kleinen Auslöser, um die Rallye loszutreten. Ein Ausbruch des Kupferpreises über die Widerstände 6,5 US-Dollar / 6,7 US-Dollar käme einem Befreiungsschlag gleich und würde dem Preis weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 7 US-Dollar bzw. 8 US-Dollar eröffnen. Auf der Unterseite sollte es hingegen nicht mehr unter die 5,7 US-Dollar gehen. Unsere letzte Kupfer-Kommentierung an dieser Stelle beendeten wir ob der exzellenten Perspektiven für Kupfer bereits mit „[...] Die Aktien von Kupferproduzenten, wie Southern Copper, Hudbay Minerals oder Freeport-McMoRan oder aber die Aktien von Goldproduzenten mit einem starken Kupfersegment, wie Barrick Mining oder Newmont Corp., sind weiterhin exzellente Alternativen zu den hochbewerten Tech-Werten.“. Dem ist auch heute nichts hinzuzufügen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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