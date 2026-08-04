Zalando passt Jahresprognose an - Ergebnis unter Erwartung

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 26.115 auf Lang & Schwarz (04. August 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -13,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,18 %.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,99 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -1,94 %/+107,88 % bedeutet.