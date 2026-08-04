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    Zalando passt Jahresprognose an - Ergebnis unter Erwartung

    Für Sie zusammengefasst
    • Zalando erzielte im zweiten Quartal weniger Umsatz
    • GMV und Umsatz in unterer Hälfte der 12–17%
    • Bereinigtes Ebit 680 bis 720 Millionen Euro
    Zalando passt Jahresprognose an - Ergebnis unter Erwartung
    Foto: Bodo Marks - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando hat im zweiten Quartal weniger Umsatz erzielt und verdient als erwartet. Die Prognose für das laufende Jahr konkretisierte das Management. Dies spiegele die Ergebnisse des ersten Halbjahres wider und keine geänderten Erwartungen für den restlichen Jahresverlauf, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Dienstag mit. So rechnet die Konzernführung nun mit einem Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Value, GMV) und Umsatz in der unteren Hälfte der prognostizierten Spanne von 12 bis 17 Prozent. Beim bereinigten operativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sollen es nun 680 bis 720 Millionen Euro werden. Zuvor standen hier 660 bis 740 Millionen Euro auf dem Zettel./err/jha/

    Zalando

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    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 26.115 auf Lang & Schwarz (04. August 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -13,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,99 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -1,94 %/+107,88 % bedeutet.





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