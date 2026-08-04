Continental: Knackiger Start ins Q2 in die finale Phase der Neuaufstellung
Trotz leicht rückläufigem Wachstum und Sondereffekten zeigt das zweite Quartal 2026 solide Erträge, starken Cashflow und einen klar geschärften Konzernfokus.
Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
- Konzernumsatz im Q2 2026: 4,4 Milliarden Euro; organisches Wachstum -0,3% gegenüber Q2 2025.
- Bereinigtes EBIT im Q2 2026: 570 Millionen Euro; bereinigte EBIT-Marge: 12,9%.
- Nettoergebnis im Q2 2026: 274 Millionen Euro; -45,9% gegenüber Q2 2025 (hauptsächlich durch Spin-off von Aumovio).
- Bereinigter Free Cashflow im Q2 2026: 216 Millionen Euro (Vorjahr: -46 Millionen Euro).
- ContiTech-Verkauf: Vertrag im Juli 2026 unterzeichnet; ContiTech wird als nicht fortgeführte Aktivität ausgewiesen; Konzern-Ausblick entsprechend angepasst.
- Ausblick für fortgeführte Aktivitäten: Umsatz 13,2–14,2 Mrd. Euro; bereinigte EBIT-Marge 12,0–13,5%; Tires-Umsatz 13,2–14,2 Mrd. Euro; Tires EBIT-Marge 13,0–14,5%; Investitionen 7–8% des Umsatzes; bereinigter Free Cashflow 0,7–1,1 Mrd. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zum Halbjahresfinanzbericht, bei Continental ist am 04.08.2026.
Der Kurs von Continental lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 72,28EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,21 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 72,27EUR das entspricht einem Minus von -0,01 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.123,00PKT (+0,11 %).
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