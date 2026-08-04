🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Continental: Knackiger Start ins Q2 in die finale Phase der Neuaufstellung

    Trotz leicht rückläufigem Wachstum und Sondereffekten zeigt das zweite Quartal 2026 solide Erträge, starken Cashflow und einen klar geschärften Konzernfokus.

    Continental: Knackiger Start ins Q2 in die finale Phase der Neuaufstellung
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
    • Konzernumsatz im Q2 2026: 4,4 Milliarden Euro; organisches Wachstum -0,3% gegenüber Q2 2025.
    • Bereinigtes EBIT im Q2 2026: 570 Millionen Euro; bereinigte EBIT-Marge: 12,9%.
    • Nettoergebnis im Q2 2026: 274 Millionen Euro; -45,9% gegenüber Q2 2025 (hauptsächlich durch Spin-off von Aumovio).
    • Bereinigter Free Cashflow im Q2 2026: 216 Millionen Euro (Vorjahr: -46 Millionen Euro).
    • ContiTech-Verkauf: Vertrag im Juli 2026 unterzeichnet; ContiTech wird als nicht fortgeführte Aktivität ausgewiesen; Konzern-Ausblick entsprechend angepasst.
    • Ausblick für fortgeführte Aktivitäten: Umsatz 13,2–14,2 Mrd. Euro; bereinigte EBIT-Marge 12,0–13,5%; Tires-Umsatz 13,2–14,2 Mrd. Euro; Tires EBIT-Marge 13,0–14,5%; Investitionen 7–8% des Umsatzes; bereinigter Free Cashflow 0,7–1,1 Mrd. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zum Halbjahresfinanzbericht, bei Continental ist am 04.08.2026.

    Der Kurs von Continental lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 72,28EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,21 % im Minus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 72,27EUR das entspricht einem Minus von -0,01 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.123,00PKT (+0,11 %).


    Continental

    +0,36 %
    +2,83 %
    -5,05 %
    +18,09 %
    +30,25 %
    +34,39 %
    -7,46 %
    -42,07 %
    +1.490,61 %
    ISIN:DE0005439004WKN:543900
    Continental direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf






    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Continental: Knackiger Start ins Q2 in die finale Phase der Neuaufstellung Trotz leicht rückläufigem Wachstum und Sondereffekten zeigt das zweite Quartal 2026 solide Erträge, starken Cashflow und einen klar geschärften Konzernfokus.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     