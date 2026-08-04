Continental profitiert von starkem Reifengeschäft und verdient mehr als erwartet
- Bereinigtes EBIT Konzern 570 Mio Drittel höher
- Reifensparte Marge 15,3 Prozent plus 3,2 pp
- Umsatz von 4,9 auf 4,4 Mrd durch Verkauf Contitech
HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reifenhersteller Continental hat im zweiten Quartal weiter vom guten Lauf bei großen und teuren Reifen gezehrt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Konzern lag mit 570 Millionen um ein gutes Drittel über dem Wert ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Dienstag mitteilte. Die Hannoveraner erzielten in der Reifensparte eine unerwartet starke operative Marge von 15,3 Prozent. Das war ein Plus von 3,2 Prozentpunkten und auch mehr, als Analysten dem Geschäft zugetraut hatten. Der höhere Anteil von großen Reifen sowie günstigere Preise für Rohmaterialien und geringere Zoll- und Wechselkurseffekte halfen.
Der Umsatz im Konzern sank vorwiegend wegen des erfolgten Verkaufs eines Unternehmensteils der Kunststofftechniksparte von 4,9 Milliarden Euro auf 4,4 Milliarden Euro. Der Nettogewinn sank um fast die Hälfte auf 274 Millionen Euro, weil unter anderem im vergangenen Herbst das gesamte Autozuliefergeschäft abgespalten worden war. Den Ausblick auf das Geschäftsjahr passte Conti nach der vereinbarten milliardenschweren Veräußerung der restlichen Kunststofftechniksparte Contitech an. Insgesamt soll der Umsatz 2026 zwischen 13,2 und 14,2 Milliarden Euro liegen, die bereinigte operative Marge bei 12,0 bis 13,5 Prozent./men/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 72,28 auf Lang & Schwarz (04. August 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +2,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 14,50 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Continental Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -9,51 %/+23,39 % bedeutet.