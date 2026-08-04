Elmos Semiconductor SE: Starke operative Entwicklung im H1 2026 geht weiter
Starkes erstes Halbjahr 2026: Deutliches Umsatzplus, höhere Profitabilität, kräftiger Cashflow-Anstieg und bestätigte Jahresziele unterstreichen die robuste Geschäftsentwicklung.
Foto: Elmos Semiconductor SE
- Konzernumsatz H1 2026: 314,5 Mio. € (+15,4% gegenüber H1 2025).
- Operatives EBIT H1 2026: 75,8 Mio. €; operative EBIT‑Marge 24,1% (H1 2025: 20,4%).
- Operativer bereinigter Free Cashflow H1 2026: 55,5 Mio. € (17,7% vom Umsatz), +150% gegenüber Vorjahr.
- Investitionen weiterhin niedrig: 8,8 Mio. € bzw. 2,8% vom Umsatz (H1 2025: 18,1 Mio.; 6,6% vom Umsatz).
- Gesamtjahresprognose bestätigt: erwartetes Umsatzwachstum 12% ±2 Prozentpunkte; operative EBIT‑Marge 23–26%; operativer bereinigter Free Cashflow ~19% ±2 Prozentpunkte vom Umsatz (Prognose bei 1,15 EUR/USD).
- Umstellung der aktienbasierten Vergütung auf Barausgleich: IFRS‑Bilanzierungseffekte werden nicht in den operativen Kennzahlen ausgewiesen; ausgewiesenes EBIT inkl. Effekte H1 2026: 63,7 Mio. €, ausgewiesener bereinigter Free Cashflow inkl. Cash‑Settlement: 34,5 Mio. €.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Elmos Semiconductor ist am 04.08.2026.
Der Kurs von Elmos Semiconductor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 151,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,14 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 151,20EUR das entspricht einem Plus von +0,07 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.575,59PKT (-0,04 %).
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