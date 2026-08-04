JPMORGAN stuft BASF SE auf 'Underweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Der chinesische Exportüberschuss nehme auf breiter Basis zu, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag nach Auswertung der chinesischen Branchendaten für den Juni. In einigen Kategorien seien Rekorde erreicht worden, in anderen liege das Niveau nur knapp unter Bestmarken. Für BASF sieht Udeshi spürbaren Konkurrenzdruck und das Risiko, dass kurzfristig positivere Preise und Vorzieheffekte bei Käufen durch Kunden mittelfristig zunehmenden Gegenwind nur kaschierten./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 51,18EUR auf Lang & Schwarz (04. August 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
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