JPMORGAN stuft LANXESS AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess auf "Neutral" belassen. Der chinesische Exportüberschuss nehme auf breiter Basis zu, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag nach Auswertung der chinesischen Branchendaten für den Juni. In einigen Kategorien seien Rekorde erreicht worden, in anderen liege das Niveau nur knapp unter Bestmarken. Mit Blick auf Lanxess seien Chinas Exporte von Chlorbenzol aber die eindeutigste positive Ausnahme des allgemeinen Trends, denn sie seien auf fast Null gesunken. China habe sogar Rekordvolumina aus Europa importiert./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 17,12EUR auf Lang & Schwarz (04. August 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
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