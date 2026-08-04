JPMORGAN stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide auf "Neutral" belassen. Der chinesische Exportüberschuss nehme auf breiter Basis zu, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag nach Auswertung der chinesischen Branchendaten für den Juni. In einigen Kategorien seien Rekorde erreicht worden, in anderen liege das Niveau nur knapp unter Bestmarken. Mit Blick auf Air Liquide hob Udeshi hervor, dass die durchschnittlichen europäischen Importpreise für Helium im Mai auf dem niedrigsten Niveau seit 2018 gelegen hätten. Die Lieferprobleme Katars im Zuge des Nahost-Kriegs hätten damit bis dahin kaum Einfluss gezeigt./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 171,6EUR auf Lang & Schwarz (04. August 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
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