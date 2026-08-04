JPMORGAN stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide auf "Neutral" belassen. Der chinesische Exportüberschuss nehme auf breiter Basis zu, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag nach Auswertung der chinesischen Branchendaten für den Juni. In einigen Kategorien seien Rekorde erreicht worden, in anderen liege das Niveau nur knapp unter Bestmarken. Mit Blick auf Air Liquide hob Udeshi hervor, dass die durchschnittlichen europäischen Importpreise für Helium im Mai auf dem niedrigsten Niveau seit 2018 gelegen hätten. Die Lieferprobleme Katars im Zuge des Nahost-Kriegs hätten damit bis dahin kaum Einfluss gezeigt./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 171,6EUR auf Lang & Schwarz (04. August 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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