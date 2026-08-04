BERENBERG stuft BE Semiconductor auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BE Semiconductor beim unveränderten Kursziel von 240 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die jüngste Kurskorrektur biete eine Einstiegschance in die Papiere des Anlagenbauers für die Chipindustrie, schrieb Trion Reid am Montagnachmittag. Er hält die Niederländer für eines der besten unter Europas mittelgroßen Unternehmen. Der Umsatzausblick bis 2030 verspreche ein Durchschnittswachstum von mindestens 24 Prozent./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 16:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BE Semiconductor Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 206,1EUR auf Lang & Schwarz (04. August 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Trion Reid

Analysiertes Unternehmen: BE Semiconductor

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 240

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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