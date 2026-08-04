BERENBERG stuft BE Semiconductor auf 'Buy'
Foto: Owen Miller - Unsplash
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BE Semiconductor beim unveränderten Kursziel von 240 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die jüngste Kurskorrektur biete eine Einstiegschance in die Papiere des Anlagenbauers für die Chipindustrie, schrieb Trion Reid am Montagnachmittag. Er hält die Niederländer für eines der besten unter Europas mittelgroßen Unternehmen. Der Umsatzausblick bis 2030 verspreche ein Durchschnittswachstum von mindestens 24 Prozent./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 16:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die BE Semiconductor Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 206,1EUR auf Lang & Schwarz (04. August 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Trion Reid
Analysiertes Unternehmen: BE Semiconductor
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 240
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Trion Reid
Analysiertes Unternehmen: BE Semiconductor
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 240
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