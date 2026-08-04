JEFFERIES stuft Axa auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Axa von 43 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den Frnzosen liege der Ertragstrend über den Markterwartungen und die Gewinnentwicklung liege an ihrem oberen Ende, schrieb Philip Kett am Montag. Die Kapitalisierung sei stark und die Solvency-II-Reform werde den Überschuss nur noch mehr steigern. Gleichzeitig seien Axa-Papiere deutlich günstiger bewertet als die der Konkurrenz - bei höchster Rendite. Ein Sorgenfaktor sei die Preisentwicklung. Hier ist Kett zurückhaltender als der Konsens./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 45,02EUR auf Lang & Schwarz (04. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52
Kursziel alt: 43
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: Axa
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