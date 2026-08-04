JEFFERIES stuft Axa auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Axa von 43 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den Frnzosen liege der Ertragstrend über den Markterwartungen und die Gewinnentwicklung liege an ihrem oberen Ende, schrieb Philip Kett am Montag. Die Kapitalisierung sei stark und die Solvency-II-Reform werde den Überschuss nur noch mehr steigern. Gleichzeitig seien Axa-Papiere deutlich günstiger bewertet als die der Konkurrenz - bei höchster Rendite. Ein Sorgenfaktor sei die Preisentwicklung. Hier ist Kett zurückhaltender als der Konsens./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 45,02EUR auf Lang & Schwarz (04. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 52,00 € , was eine Steigerung von +16,51% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer