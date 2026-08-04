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    Hohe Chip-Nachfrage treibt Geschäft von Elmos weiter an

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz plus elf Prozent auf 162 Millionen
    • Ebit steigt knapp 32 Prozent auf 39,6 Millionen
    • Prognose bestätigt, Wachstumskurs gesichert
    Hohe Chip-Nachfrage treibt Geschäft von Elmos weiter an
    Foto: Elmos Semiconductor SE

    LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Das Chipunternehmen Elmos profitiert weiter von einer hohen Nachfrage und hat seinen Wachstumskurs im zweiten Quartal fortgesetzt. Der Umsatz legte um elf Prozent auf 162 Millionen Euro zu, wie das seit Juni im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Leverkusen mitteilte. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um knapp 32 Prozent auf 39,6 Millionen Euro nach oben, die entsprechende Marge verbesserte sich um 3,8 Prozentpunkte auf 24,4 Prozent.

    "Die anhaltend hohe Nachfrage, wichtige Produktneuanläufe und unsere sehr gute Projektpipeline stimmen uns auch für die zweite Jahreshälfte zuversichtlich", kommentierte Konzernchef Arne Schneider. Die Prognose bekräftigte Elmos daher. Das Unternehmen hatte diese wegen der guten Geschäfte erst Anfang Mai erhöht. Schneider sieht Elmos dabei "hervorragend positioniert, den profitablen Wachstumskurs auch über 2026 hinaus fortzusetzen"./nas/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie

    Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,87 % und einem Kurs von 152,2 auf Tradegate (04. August 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um +2,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 2,46 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 201,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +11,58 %/+49,93 % bedeutet.





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