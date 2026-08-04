Jetzt wird’s richtig spannend!

Gelingt der nachhaltige Sprung über den 200-Tage-Durchschnitt bei 168,00 Euro, könnte die nächste Aufwärtsbewegung den Kurs zunächst bis auf 177,34 Euro führen. Anschließend würde die Ende Januar entstandene Kurslücke in den Fokus rücken. In diesem Fall wären weitere Kursgewinne bis auf 190,98 Euro möglich. Für Anleger, die auf dieses Szenario setzen möchten, kann ein passender Call-Optionsschein eine interessante Möglichkeit sein.

Auslöser der jüngsten Kursgewinne waren die Quartalszahlen des Unternehmens, die von den Anlegern insgesamt positiv aufgenommen wurden. Seit dem 23. Juli hat die SAP-Aktie deutlich zugelegt und erreichte zu Beginn dieser Handelswoche sowohl ihren kurzfristigen Abwärtstrend als auch den 200-Tage-Durchschnitt. Aus charttechnischer Sicht spricht der bisherige Kursverlauf dafür, dass die Erholung noch nicht abgeschlossen sein könnte und die Chancen auf weitere Kursgewinne gut stehen.

Fällt die Aktie dagegen unter 150,00 Euro, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall könnten die Kurse wieder in Richtung der Jahrestiefs bei 127,50 Euro zurückfallen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 168,00 Euro

Kursziele : 177,34 und 190,98 Euro

Renditechance via DN34GD : 100 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bilfinger SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN34GD Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,11 - 2,17 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 144,5284 Euro Basiswert: SAP SE KO-Schwelle: 144,5284 Euro akt. Kurs Basiswert: 164,64 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 190,98 Euro Hebel: 7,63 Kurschance: + 100 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7SP3 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,11 - 2,17 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 186,0609 Euro Basiswert: SAP SE KO-Schwelle: 186,0609 Euro akt. Kurs Basiswert: 164,64 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,60 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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