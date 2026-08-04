Neue Rekorde in Reichweite

Für zusätzliche Zuversicht sorgt die erneute Verhandlungsbereitschaft der USA mit dem Iran. Sie nährt die Hoffnung auf eine Entspannung des Konflikts und hat die Finanzmärkte vorerst beruhigt. Allerdings bleiben geopolitische Risiken bestehen. Sollte die Lage erneut eskalieren, könnten die Aktienmärkte wieder unter Druck geraten.

Aus charttechnischer Sicht hat der Dow Jones mit dem Anstieg über einen wichtigen Widerstandsbereich bei 52.735 Punkten ein positives Signal geliefert. Dadurch rückt das bisherige Rekordhoch bei 53.334 Punkten wieder in greifbare Nähe. Gelingt es dem Index, diesen Schwung beizubehalten, könnte die Rallye bis in den Bereich von 53.965 Punkten fortgesetzt werden.

Ein deutlicher Rückschlag würde aus charttechnischer Sicht erst dann wahrscheinlicher, wenn der Dow Jones unter den 50-Tage-Durchschnitt sowie die wichtige Unterstützung bei 51.728 Punkten fällt. In diesem Fall könnte der bestehende Aufwärtstrend gebrochen werden und eine Korrektur in Richtung 50.500 und anschließend 49.615 Punkten folgen.

Unterstützung erhalten die Märkte derzeit außerdem von der laufenden Berichtssaison. Viele Unternehmen haben bislang solide Geschäftszahlen vorgelegt, größere negative Überraschungen sind bisher ausgeblieben.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 53.199 Punkte

Kursziele : 53.334 und 53.965 Punkte

Renditechance via DN2KJL : 40 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Dow Jones-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN2KJL Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 17,94 - 17,95 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 51.122,62 Punkte Basiswert: Dow Jones-Index KO-Schwelle: 51.122,62 Punkte akt. Kurs Basiswert: 53.199,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 53.965 Punkte Hebel: 25,63 Kurschance: + 40 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU3KRJ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 18,13 - 18,14 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 55.258,64 Punkte Basiswert: Dow Jones-Index KO-Schwelle: 55.258,64 Punkte akt. Kurs Basiswert: 53.199,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 25,48 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.