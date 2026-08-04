Almonty Industries, Palantir & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
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🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
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|Deutsche Lufthansa
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
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|News
|🥇
|Almonty Industries
|91
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|BioNTech
|46
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|Verbio
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|Silber
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|Atos Group
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|Gerresheimer
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🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
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|News
|🥇
|Palantir
|+15,33 %
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|Verbio
|+13,66 %
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|Yamaha
|+9,99 %
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|Ichor Holdings
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|Zalando
|-8,72 %
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|Powell Industries
|-14,35 %
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Palantir
Wochenperformance: +9,07 %
Wochenperformance: +9,07 %
Platz 1
Platz 2
DroneShield
Wochenperformance: +13,64 %
Wochenperformance: +13,64 %
Platz 3
adidas
Wochenperformance: -10,36 %
Wochenperformance: -10,36 %
Platz 4
Deutsche Lufthansa
Wochenperformance: +0,22 %
Wochenperformance: +0,22 %
Platz 5
SalesCloser Technologies
Wochenperformance: +3,94 %
Wochenperformance: +3,94 %
Platz 6
Almonty Industries
Wochenperformance: -6,54 %
Wochenperformance: -6,54 %
Platz 7
BioNTech
Wochenperformance: -0,25 %
Wochenperformance: -0,25 %
Platz 8
Platz 9
Silber
Wochenperformance: +0,84 %
Wochenperformance: +0,84 %
Platz 10
Atos Group
Wochenperformance: +2,77 %
Wochenperformance: +2,77 %
Platz 11
Gerresheimer
Wochenperformance: -1,98 %
Wochenperformance: -1,98 %
Platz 12
Palantir
Wochenperformance: +9,07 %
Wochenperformance: +9,07 %
Platz 13
Platz 14
Yamaha
Wochenperformance: +13,10 %
Wochenperformance: +13,10 %
Platz 15
Ichor Holdings
Wochenperformance: -8,20 %
Wochenperformance: -8,20 %
Platz 16
Zalando
Wochenperformance: -12,95 %
Wochenperformance: -12,95 %
Platz 17
Powell Industries
Wochenperformance: -14,60 %
Wochenperformance: -14,60 %
Platz 18
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