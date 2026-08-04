JPMORGAN stuft Rolls-Royce auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1625 auf 1800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Halbjahresergebnisse hätten klar über den durchschnittlichen Markterwartungen gelegen, resümierte David Perry am Dienstag. Er signalisiert für die Aktien des Turbinenherstellers noch deutliches Potenzial./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:53 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:53 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 17,57EUR auf Tradegate (04. August 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David H Perry

Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 16,25

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

