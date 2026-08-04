BERENBERG stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schneider Electric von 325 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit KI-Rechenzentren sorge weiter für starke Nachfrage bei den Franzosen, schrieb Richard Dawson am Montag. Er resümierte damit Rekordzahlen und aufgestockte Jahresziele./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 292,9EUR auf Tradegate (04. August 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Richard Dawson
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 325
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Dawson
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 340
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