BERNSTEIN RESEARCH stuft SANOFI auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sanofi von 107 auf 106,21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Einschätzungen der neuen Konzernchefin seien pragmatisch und transparent gewesen, schrieb Justin Smith am Montag. Der voraussichtlich im vierten Quartal stattfindende Kapitalmarkttag dürfte den Aktien Impulse geben - gerade angesichts ihrer niedrigen Bewertung./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 10:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 10:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 75,70EUR auf Tradegate (04. August 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 106,21
Kursziel alt: 107
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 106,21
Kursziel alt: 107
Währung: EUR
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