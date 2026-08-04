Bayer übertrifft Gewinnerwartungen - Agrarsparte überzeugt
- Bayer übertrifft Q2 Erwartungen dank Agrargeschäft
- Wiederzulassung Dicamba stärkt Soja und Baumwolle
- Bereinigtes Ebitda +1,9% 2,14 Mrd Gewinn 219 Mio
LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Bayer hat dank guter Agrargeschäfte die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen. Dabei profitierte der Dax -Konzern von Zuwächsen im Geschäft mit Soja- sowie Baumwoll-Saat infolge der Wiederzulassung Dicamba-basierter Produkte in den USA sowie von Kostensenkungen. In den drei Monaten bis Ende Juni stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahresvergleich um 1,9 Prozent auf 2,14 Milliarden Euro, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Dienstag mitteilte. Analysten hatte im Durchschnitt einen Rückgang erwartet.
Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 219 Millionen Euro, nach einem Verlust von 199 Millionen vor einem Jahr. Den Umsatz steigerte Bayer im zweiten Quartal um 1,2 Prozent auf 10,87 Milliarden Euro, währungs- und portfoliobereinigt ergibt sich ein Plus von 2,2 Prozent. Den währungsbereinigten Umsatzausblick für 2026 bestätigte das Unternehmen; inklusive Wechselkurseffekten stieg der Ausblick in der Mitte der Spanne leicht./mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 48,18 auf Tradegate (04. August 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +3,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 48,00 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -6,67 %/+25,79 % bedeutet.
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„Seit April haben Analysten ihre Schätzungen für den diesjährigen Nettogewinn bei Bayer um durchschnittlich knapp 35 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro erhöht. Die Aktie stieg in diesem Zeitraum um 27 Prozent und spiegelt damit einen Großteil der besseren Erwartungen wider.
Vorstandschef Bill Anderson richtet Bayer neu aus. In den drei Sparten Agrarchemie, Pharma und rezeptfreie Gesundheitsprodukte (Consumer Health) hat der Konzern 12.000 Stellen gestrichen….
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Entwarnung zeichnet sich in der größten Konzernbaustelle ab: der Klagewelle nach dem mehr als zehn Jahre zurückliegenden Kauf des umstrittenen US-Saatgut- und Pestizidherstellers Monsanto.
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„Bayer bündelt in den USA das Geschäft mit Glyphosat in einem neuen Unternehmen namens Ruveon. Der Glyphosatkomplex wird damit von der Kernorganisation des Konzerns rechtlich getrennt. Bayer könnte sich daher schnell von dem Produkt trennen, wenn dies notwendig erscheint.
Der Konzern ist in den USA der einzige Hersteller des für die dortige Landwirtschaft so wichtigen Pflanzenschutzmittels. US-Präsident Donald Trump hat das Mittel als entscheidend für die nationale Sicherheit eingestuft. Damit hat Bayer jetzt mit Ruveon ein Druckmittel.
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Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,4 auf Basis der von Analysten im Durchschnitt erwarteten Nettogewinne in den kommenden vier Quartalen ist die Bayer-Aktie niedrig bewertet. Allerdings liegt der firmeneigene Zehn-Jahres-Durchschnitt bei einem noch niedrigeren Wert von 8,4. Darin spiegeln sich die hohen Bewertungsabschläge wider, denen Bayer seit der Übernahme von Monsanto vor zehn Jahren ausgesetzt ist.“
„Auf diese sechs DAX-Aktien sollten Anleger jetzt achten“
30.07.26
Hinter Bezahlschranke
https://www.handelsblatt.com/cmsid/100243132.html?product=hb&utm_medium=in&utm_source=app&utm_campaign=share H+: Sechs Aktien im Fokus: Bei welchen Papieren die Prognosen aufhellen – und bei welchen sie kippen
Du hast recht mit Deiner Einschätzung der EPA Prüfung , unter den gegebenen Umständen ein non event . Angesichts der insgesamt positiveren Situation für Bayer könntest Du vielleicht über eine Pseudonamensänderung nachdenken : Leidender klingt doch arg jämmerlich ! Wie wäre es mit B. - Hoffender , oder noch besser Bayer - meine Passion ... . Nichts für ungut , Gruß , foret !Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Die EPA Prüfung wird für Bayer garantiert nicht gefährlich werden. Trump, der die EPA ja neu besetzt hat, hat ja erst im Februar 2026 Glyphoast als kritischen Rohstoff für die US Verteidigung eingestuft. Da Bayer ohne Rechtssicherheit die Glyphosatproduktion stoppen würde, wird die EPA dieses Risiko nicht durch eine Änderung der Gefahrklassifikation eingehen. Zumal die große Summe alle wissenschafltichen Studien Glyphosat als nicht krebserregend einstuft.