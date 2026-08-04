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    Bayer übertrifft Gewinnerwartungen - Agrarsparte überzeugt

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayer übertrifft Q2 Erwartungen dank Agrargeschäft
    • Wiederzulassung Dicamba stärkt Soja und Baumwolle
    • Bereinigtes Ebitda +1,9% 2,14 Mrd Gewinn 219 Mio
    Bayer übertrifft Gewinnerwartungen - Agrarsparte überzeugt
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Bayer hat dank guter Agrargeschäfte die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen. Dabei profitierte der Dax -Konzern von Zuwächsen im Geschäft mit Soja- sowie Baumwoll-Saat infolge der Wiederzulassung Dicamba-basierter Produkte in den USA sowie von Kostensenkungen. In den drei Monaten bis Ende Juni stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahresvergleich um 1,9 Prozent auf 2,14 Milliarden Euro, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Dienstag mitteilte. Analysten hatte im Durchschnitt einen Rückgang erwartet.

    Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 219 Millionen Euro, nach einem Verlust von 199 Millionen vor einem Jahr. Den Umsatz steigerte Bayer im zweiten Quartal um 1,2 Prozent auf 10,87 Milliarden Euro, währungs- und portfoliobereinigt ergibt sich ein Plus von 2,2 Prozent. Den währungsbereinigten Umsatzausblick für 2026 bestätigte das Unternehmen; inklusive Wechselkurseffekten stieg der Ausblick in der Mitte der Spanne leicht./mis/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 48,18 auf Tradegate (04. August 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +3,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 48,00 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -6,67 %/+25,79 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Bayer-Aktie: positive Analystenrevisionen (Nettogewinnprognosen +≈35%), Aktie +27% seit April, niedriges KGV (~10,4 vs 10-Jahres-Ø 8,4), Konzernumbau und Abspaltung des Glyphosat-Geschäfts (Ruveon) zur Risikominderung. Technisch wird Widerstand bei 47, Ziele 53/60 und Unterstützungen ~45/35 diskutiert; EPA-Prüfung im Oktober und Quartalsdaten (04.08., 19.08.) als Treiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

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    dpa-AFX
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