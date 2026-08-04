🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Unternehmensgruppe NOZ/mh:n / Pet Media Group erwirbt weltweit größten ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Pet Media Group übernimmt ehorses zum 1. August 2026
    • ehorses 2,4 Mio Nutzer monatlich und 100.000 Pferde
    • Team bleibt in Georgsmarienhütte mit globalem Netzwerk
    OTS - Unternehmensgruppe NOZ/mh:n / Pet Media Group erwirbt weltweit größten ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Pet Media Group erwirbt weltweit größten Pferdemarktplatz ehorses Georgsmarienhütte/Osnabrück/Stockholm (ots) - Es ist der Startschuss für die nächste Ausbaustufe einer Erfolgsgeschichte: Die Pet Media Group aus Schweden erwirbt zum 1. August 2026 die ehorses GmbH. Das Vorzeige-StartUp aus Georgsmarienhütte hat sich in den vergangenen 15 Jahren unter der Führung von Geschäftsführerin Lena Büker und mit Unterstützung der langjährigen Gesellschafter, der Unternehmensgruppe NOZ/mh:n und dem Investor Ulrich Kasselmann, zum weltweit größten digitalen Pferdemarktplatz entwickelt. Gemeinsam mit der Pet Media Group soll das internationale Wachstum nun konsequent weiter beschleunigt werden.

    "Es geht jetzt darum, ehorses auf das nächste Level zu heben, weiter zu internationalisieren und zu skalieren. Mit der Pet Media Group haben wir dafür den richtigen Partner gefunden", erläutert Lena Büker, Geschäftsführerin der ehorses GmbH, die neben einer Plattform für den Handel mit Pferden auch die Online-Plattformen edogs und ecats betreibt. Gemeinsam erreichen die Marken monatlich Millionen Tierliebhaber und zählen zu den führenden spezialisierten Tiermarktplätzen.

    Die Pet Media Group, die bereits sieben digitale Marktplätze im Tiersegment in sieben Ländern betreibt, bringt das nötige Know-how und Netzwerk mit, um ehorses bei der Weiterentwicklung wirkungsvoll zu unterstützen. Für das Team von ehorses, das weiterhin am Standort auf dem Rittergut Osthoff tätig bleibt, eröffnet der neue Eigentümer Zugang zu einem internationalen Team und neuen Wachstumsperspektiven im globalen Pferdesport.

    "ehorses war für uns von Anfang an eine Wunschplattform. Mit seiner starken Marktposition, der internationalen Reichweite und dem großartigen Team passt das Unternehmen perfekt zu unserer Vision einer global führenden Gruppe digitaler Tiermarktplätze. Umso mehr freuen wir uns, ehorses nun als Teil der Pet Media Group willkommen zu heißen", sagt Axel Lagercrantz, Geschäftsführer der Pet Media Group.

    Seit 2011 gehörte ehorses zur NOZ/mh:n-Gruppe und hat sich in dieser Zeit von einem kleinen Unternehmen zum weltweit führenden digitalen Pferdemarktplatz entwickelt. Mit Unterstützung der Unternehmensgruppe konnte ehorses beweisen, dass Pferdeverkauf über das Internet ein tragfähiges und erfolgreiches Geschäftsmodell ist.

    "Als wir ehorses übernommen haben, war das Geschäftsmodell ausschließlich werbefinanziert. Das heutige Geschäftsmodell ist in Zusammenarbeit mit uns entstanden. Wir sind sehr stolz darauf, was wir gemeinsam erreicht haben", kommentiert Jens Wegmann, der mit Paul Wehberg die Geschäfte der NOZ/mh:n Unternehmensgruppe führt.

    Die NOZ/mh:n Unternehmensgruppe vereint unter anderem Zeitungsverlage mit insgesamt 36 Tageszeitungstiteln im Norden Deutschlands. Für sie steht bis 2030 die eigene Kernkompetenz - relevanter Lokaljournalismus - und die vollständige Digitalisierung dieses Kerngeschäfts im Fokus.

    Sowohl die NOZ/mh:n Unternehmensgruppe als auch das Team von ehorses blicken dankbar auf die gemeinsame Zeit zurück und sind überzeugt, dass die internationale Ausrichtung der Pet Media Group der richtige Weg ist, um die Erfolgsgeschichte von ehorses weltweit fortzuschreiben.

    Über ehorses

    Mit rund 2,4 Millionen monatlichen Nutzerinnen und Nutzern sowie über 100.000 inserierten Verkaufspferden pro Jahr ist ehorses der weltweit führende digitale Pferdemarktplatz. Das Unternehmen ergänzt sein Portfolio durch die Plattformen edogs und ecats und erreicht damit Millionen Tierliebhaber. Der Unternehmenssitz der ehorses GmbH & Co. KG befindet sich auf dem Rittergut Osthoff in Georgsmarienhütte bei Osnabrück.

    Über Pet Media Group

    Die Pet Media Group wurde 2019 von Axel Lagercrantz und Eyass Shakrah gegründet und betreibt führende digitale Tiermarktplätze in mehreren europäischen Ländern. Die Gruppe verfolgt eine langfristige Buy-and-Build-Strategie und entwickelt spezialisierte Plattformen mit gemeinsamer Technologie, zentralen Produktteams und innovativen Erlösmodellen kontinuierlich weiter. Zu den Investoren der Pet Media Group gehören Verdane, Back in Black, Aligned Ventures sowie die Avito-Gründer Jonas Nordlander und Filip Engelbert. Das Ziel der Pet Media Group ist es, das weltweit führende Unternehmen für spezialisierte digitale Marktplätze im Heimtier- und Pferdebereich aufzubauen.

    Pressekontakt:

    ehorses GmbH & Co. KG
    Lena Büker
    Geschäftsführerin
    E-Mail: mailto:l.bueker@ehorses.de
    Telefon: +49 5401 88132-02

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179965/6326775 OTS: Unternehmensgruppe NOZ/mh:n







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    OTS Unternehmensgruppe NOZ/mh:n / Pet Media Group erwirbt weltweit größten ... Es ist der Startschuss für die nächste Ausbaustufe einer Erfolgsgeschichte: Die Pet Media Group aus Schweden erwirbt zum 1. August 2026 die ehorses GmbH. Das Vorzeige-StartUp aus Georgsmarienhütte hat sich in den vergangenen 15 Jahren unter der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     