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    Nach Deal mit Apollo

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    Bayer plant mit weniger Schulden als bisher

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayer senkt Verschuldungsprognose zum Jahresende
    • Nettofinanzverschuldung nun 29 bis 30 Milliarden Euro
    • Minderheitsverkauf an Apollo bringt Bayer 3 Milliarden
    Nach Deal mit Apollo - Bayer plant mit weniger Schulden als bisher
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Bayer hat nach dem Verkauf einer Minderheitsbeteiligung am Geschäft mit Verhütungsmitteln die Prognose für die Verschuldung zum Jahresende gesenkt. Die Nettofinanzverschuldung soll zum Jahresende nun bei 29 bis 30 Milliarden Euro liegen, statt bei den bisher avisierten 32 bis 33 Milliarden Euro, teilte der Dax -Konzern am Dienstag zur Vorlage der Quartalszahlen mit.

    Der im Zuge der US-Glyphosatklagewelle von hohen Schulden belastete Pharma- und Agrarchemiekonzern hatte den Deal mit der Beteiligungsgesellschaft Apollo vor wenigen Wochen bekannt gegeben. Apollo erhält eine Minderheitsbeteiligung an einer neuen Gesellschaft, in die Bayer das Geschäft mit reversiblen Langzeit-Verhütungsmitteln einbringt. Dadurch sichert sich Bayer den Angaben zufolge drei Milliarden Euro Eigenkapital./mis/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 48,32 auf Tradegate (04. August 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +3,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 47,90 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -5,83 %/+26,92 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Bayer-Aktie: positive Analystenrevisionen (Nettogewinnprognosen +≈35%), Aktie +27% seit April, niedriges KGV (~10,4 vs 10-Jahres-Ø 8,4), Konzernumbau und Abspaltung des Glyphosat-Geschäfts (Ruveon) zur Risikominderung. Technisch wird Widerstand bei 47, Ziele 53/60 und Unterstützungen ~45/35 diskutiert; EPA-Prüfung im Oktober und Quartalsdaten (04.08., 19.08.) als Treiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

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    dpa-AFX
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