Nach Deal mit Apollo
Bayer plant mit weniger Schulden als bisher
- Bayer senkt Verschuldungsprognose zum Jahresende
- Nettofinanzverschuldung nun 29 bis 30 Milliarden Euro
- Minderheitsverkauf an Apollo bringt Bayer 3 Milliarden
LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Bayer hat nach dem Verkauf einer Minderheitsbeteiligung am Geschäft mit Verhütungsmitteln die Prognose für die Verschuldung zum Jahresende gesenkt. Die Nettofinanzverschuldung soll zum Jahresende nun bei 29 bis 30 Milliarden Euro liegen, statt bei den bisher avisierten 32 bis 33 Milliarden Euro, teilte der Dax -Konzern am Dienstag zur Vorlage der Quartalszahlen mit.
Der im Zuge der US-Glyphosatklagewelle von hohen Schulden belastete Pharma- und Agrarchemiekonzern hatte den Deal mit der Beteiligungsgesellschaft Apollo vor wenigen Wochen bekannt gegeben. Apollo erhält eine Minderheitsbeteiligung an einer neuen Gesellschaft, in die Bayer das Geschäft mit reversiblen Langzeit-Verhütungsmitteln einbringt. Dadurch sichert sich Bayer den Angaben zufolge drei Milliarden Euro Eigenkapital./mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 48,32 auf Tradegate (04. August 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +3,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 47,90 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -5,83 %/+26,92 % bedeutet.
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„Seit April haben Analysten ihre Schätzungen für den diesjährigen Nettogewinn bei Bayer um durchschnittlich knapp 35 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro erhöht. Die Aktie stieg in diesem Zeitraum um 27 Prozent und spiegelt damit einen Großteil der besseren Erwartungen wider.
Vorstandschef Bill Anderson richtet Bayer neu aus. In den drei Sparten Agrarchemie, Pharma und rezeptfreie Gesundheitsprodukte (Consumer Health) hat der Konzern 12.000 Stellen gestrichen….
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Entwarnung zeichnet sich in der größten Konzernbaustelle ab: der Klagewelle nach dem mehr als zehn Jahre zurückliegenden Kauf des umstrittenen US-Saatgut- und Pestizidherstellers Monsanto.
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„Bayer bündelt in den USA das Geschäft mit Glyphosat in einem neuen Unternehmen namens Ruveon. Der Glyphosatkomplex wird damit von der Kernorganisation des Konzerns rechtlich getrennt. Bayer könnte sich daher schnell von dem Produkt trennen, wenn dies notwendig erscheint.
Der Konzern ist in den USA der einzige Hersteller des für die dortige Landwirtschaft so wichtigen Pflanzenschutzmittels. US-Präsident Donald Trump hat das Mittel als entscheidend für die nationale Sicherheit eingestuft. Damit hat Bayer jetzt mit Ruveon ein Druckmittel.
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Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,4 auf Basis der von Analysten im Durchschnitt erwarteten Nettogewinne in den kommenden vier Quartalen ist die Bayer-Aktie niedrig bewertet. Allerdings liegt der firmeneigene Zehn-Jahres-Durchschnitt bei einem noch niedrigeren Wert von 8,4. Darin spiegeln sich die hohen Bewertungsabschläge wider, denen Bayer seit der Übernahme von Monsanto vor zehn Jahren ausgesetzt ist.“
„Auf diese sechs DAX-Aktien sollten Anleger jetzt achten“
30.07.26
Hinter Bezahlschranke
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Du hast recht mit Deiner Einschätzung der EPA Prüfung , unter den gegebenen Umständen ein non event . Angesichts der insgesamt positiveren Situation für Bayer könntest Du vielleicht über eine Pseudonamensänderung nachdenken : Leidender klingt doch arg jämmerlich ! Wie wäre es mit B. - Hoffender , oder noch besser Bayer - meine Passion ... . Nichts für ungut , Gruß , foret !Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Die EPA Prüfung wird für Bayer garantiert nicht gefährlich werden. Trump, der die EPA ja neu besetzt hat, hat ja erst im Februar 2026 Glyphoast als kritischen Rohstoff für die US Verteidigung eingestuft. Da Bayer ohne Rechtssicherheit die Glyphosatproduktion stoppen würde, wird die EPA dieses Risiko nicht durch eine Änderung der Gefahrklassifikation eingehen. Zumal die große Summe alle wissenschafltichen Studien Glyphosat als nicht krebserregend einstuft.