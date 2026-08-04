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    AKTIE IM FOKUS

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    Kursrutsch bei Zalando nach Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Zalando-Aktie stürzt nach Quartalszahlen 11 % ab
    • Umsatz und Gewinn im 2. Quartal schwächer als erwartet
    • Prognose gesenkt, GMV und Umsatz in unterer Spanne
    AKTIE IM FOKUS - Kursrutsch bei Zalando nach Zahlen
    Foto: Bodo Marks - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den jüngst gut gelaufenen Aktien von Zalando zeichnet sich am Dienstag nach Quartalszahlen und angepasster Prognose ein Kursrutsch ab. Im Handel auf Tradegate sackten der Kurs um 11 Prozent auf 25,90 Euro ab verglichen mit dem Xetra-Schluss. Damit wäre ein Teil der seit Mitte Mai verbuchten Kursgewinne wieder dahin.

    Der Online-Händler hatte im zweiten Quartal weniger Umsatz erzielt und verdient als erwartet. Zalando rechnet im laufenden Jahr nun mit einem Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Value, GMV) und Umsatz in der unteren Hälfte der prognostizierten Spanne.

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    Die Zalando-Papiere seien gut gelaufen und obwohl am Markt mit einer Senkung der GMV-Prognose gerechnet worden sei, werde dies dem Kurs heute nicht helfen, kommentierte ein Händler.

    Die Analysten des Investmenthauses Jefferies sprachen von einem durchwachsenen zweiten Quartal des Dax -Konzerns. Hohe Long-Positionen dürften wohl den Kurs belasten./ajx/mis

    Zalando

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    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 26.139 auf Ariva Indikation (04. August 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -12,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,99 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -1,38 %/+109,07 % bedeutet.





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