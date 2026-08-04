AKTIE IM FOKUS
Kursrutsch bei Zalando nach Zahlen
- Zalando-Aktie stürzt nach Quartalszahlen 11 % ab
- Umsatz und Gewinn im 2. Quartal schwächer als erwartet
- Prognose gesenkt, GMV und Umsatz in unterer Spanne
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den jüngst gut gelaufenen Aktien von Zalando zeichnet sich am Dienstag nach Quartalszahlen und angepasster Prognose ein Kursrutsch ab. Im Handel auf Tradegate sackten der Kurs um 11 Prozent auf 25,90 Euro ab verglichen mit dem Xetra-Schluss. Damit wäre ein Teil der seit Mitte Mai verbuchten Kursgewinne wieder dahin.
Der Online-Händler hatte im zweiten Quartal weniger Umsatz erzielt und verdient als erwartet. Zalando rechnet im laufenden Jahr nun mit einem Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Value, GMV) und Umsatz in der unteren Hälfte der prognostizierten Spanne.
Die Zalando-Papiere seien gut gelaufen und obwohl am Markt mit einer Senkung der GMV-Prognose gerechnet worden sei, werde dies dem Kurs heute nicht helfen, kommentierte ein Händler.
Die Analysten des Investmenthauses Jefferies sprachen von einem durchwachsenen zweiten Quartal des Dax -Konzerns. Hohe Long-Positionen dürften wohl den Kurs belasten./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 26.139 auf Ariva Indikation (04. August 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -12,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,99 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -1,38 %/+109,07 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111
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Anders Holch Povlsen hat für knapp 25 Mio. Aktien dazugekauft, siehe EQS-News.
Übrigens, um Leerverkäufer im Zaum zu halten, empfiehlt es sich seine eigenen Aktien zu einem Utopiepreis in den Markt zu stellen. Dadurch kann die Bank die Aktien nicht mehr zum Leerverkauf verleihen. Eine zalando zu 500€ in den Markt zu geben wäre doch mal was. Klappt das wirklich ?