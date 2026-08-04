Kursrutsch bei Zalando nach Zahlen

Der Online-Händler hatte im zweiten Quartal weniger Umsatz erzielt und verdient als erwartet. Zalando rechnet im laufenden Jahr nun mit einem Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Value, GMV) und Umsatz in der unteren Hälfte der prognostizierten Spanne.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den jüngst gut gelaufenen Aktien von Zalando zeichnet sich am Dienstag nach Quartalszahlen und angepasster Prognose ein Kursrutsch ab. Im Handel auf Tradegate sackten der Kurs um 11 Prozent auf 25,90 Euro ab verglichen mit dem Xetra-Schluss. Damit wäre ein Teil der seit Mitte Mai verbuchten Kursgewinne wieder dahin.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Die Zalando-Papiere seien gut gelaufen und obwohl am Markt mit einer Senkung der GMV-Prognose gerechnet worden sei, werde dies dem Kurs heute nicht helfen, kommentierte ein Händler.

Die Analysten des Investmenthauses Jefferies sprachen von einem durchwachsenen zweiten Quartal des Dax -Konzerns. Hohe Long-Positionen dürften wohl den Kurs belasten./ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 26.139 auf Ariva Indikation (04. August 2026, 08:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -12,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,15 %. Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,99 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -1,38 %/+109,07 % bedeutet.



