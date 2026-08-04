BERENBERG stuft Puma SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Diese belegten deutliche Fortschritte unter dem neuen Chef Mark Langer, schrieb Nick Anderson am Montag. Sowohl die Nettoverschuldung als auch die Lagerbestände seien zurückgegangen. An den Jahresprognosen habe der Sportbekleidungshersteller festgehalten./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 18:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 27,58EUR auf Tradegate (04. August 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nick Anderson

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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