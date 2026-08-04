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    Erwartungen übertroffen

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    Palantirs Umsatz explodiert – Aktie schießt zweistellig nach oben

    Palantir hat mit seinen Q2-Zahlen die Erwartungen deutlich übertroffen und daraufhin die Jahresprognose erneut angehoben – die Aktie gewinnt fast 15 Prozent.

    Für Sie zusammengefasst
    • Q2 übertrifft Prognose Aktie steigt fast 15 Prozent
    • US Kommerz wächst 149 Prozent Pipeline 6,24 Mrd
    • Umsatz +93% Nettogewinn 1,07 Mrd bereinigt 41 Cent
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Erwartungen übertroffen - Palantirs Umsatz explodiert – Aktie schießt zweistellig nach oben
    Foto: Dall-E

    Palantir Technologies hat mit einem außergewöhnlich starken zweiten Quartal überrascht. Der Datenanalyse- und KI-Spezialist übertraf sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Analystenschätzungen deutlich und erhöhte gleichzeitig seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr.

    Die Aktie legte im nachbörslichen Handel 14,97 Prozent auf 144,45 US-Dollar zu, nachdem sie bereits den regulären Handel 2,10 Prozent im Plus geschlossen hat.

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    Umsatz und Gewinn deutlich über den Erwartungen

    Im zweiten Quartal erzielte Palantir einen Umsatz von 1,94 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Markterwartungen von 1,80 Milliarden US-Dollar deutlich. Gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht dies einem Umsatzwachstum von 93 Prozent.

    Noch stärker fiel der Gewinnsprung aus. Das bereinigte Ergebnis je Aktie belief sich auf 41 Cent, während Analysten lediglich 35 Cent erwartet hatten.

    Der Nettogewinn stieg damit auf 1,07 Milliarden US-Dollar, nachdem im Vorjahreszeitraum noch 329 Millionen US-Dollar erzielt worden waren. Damit hat sich die Profitabilität innerhalb eines Jahres mehr als verdreifacht.

    US-Kommerzgeschäft wächst mit atemberaubendem Tempo

    Während Palantir traditionell als Softwarelieferant für US-Regierungsbehörden und das Militär bekannt ist, entwickelt sich das Geschäft mit Unternehmenskunden inzwischen zum eigentlichen Wachstumsmotor.

    Die Umsätze im US-Kommerzgeschäft schossen um 149 Prozent auf 764 Millionen US-Dollar nach oben. Seit 2024 summiert sich das Wachstum dieses Segments auf 380 Prozent.

    Auch die Pipeline entwickelt sich dynamisch. Der verbleibende Wert der kommerziellen US-Aufträge stieg im Jahresvergleich auf 6,24 Milliarden US-Dollar und hat sich damit mehr als verdoppelt.

    Angesichts dieser Entwicklung erhöhte das Unternehmen seine Prognose für den US-Kommerzumsatz im Jahr 2026 auf mehr als 3,42 Milliarden US-Dollar. Zuvor hatte Palantir lediglich mit 3,22 Milliarden US-Dollar gerechnet.

    Regierungsgeschäft bleibt starke Säule

    Die Umsätze mit der US-Regierung kletterten im zweiten Quartal um 90 Prozent auf 809 Millionen US-Dollar. Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen investieren Regierungen weltweit verstärkt in moderne Verteidigungstechnologien, KI-gestützte Analysesoftware und digitale Entscheidungsplattformen.

    Jahresprognose erneut deutlich angehoben

    Nach dem starken Quartal zeigt sich das Management äußerst optimistisch für den weiteren Jahresverlauf. Palantir erwartet nun einen Jahresumsatz zwischen 8,15 und 8,16 Milliarden US-Dollar. Die bisherige Prognose lag lediglich bei 7,65 bis 7,66 Milliarden US-Dollar.

    Auch für das laufende dritte Quartal liegt der Ausblick klar über den Erwartungen der Analysten. Das Unternehmen rechnet mit Erlösen zwischen 2,160 und 2,164 Milliarden US-Dollar, während der Analystenkonsens bislang bei 2 Milliarden US-Dollar lag.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,37 % und einem Kurs von 126,1EUR auf Tradegate (04. August 2026, 08:26 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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