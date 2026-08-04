Toyota lässt die Konkurrenz alt aussehen – folgt jetzt der nächste Schub?

Der Nettogewinn erreichte im Berichtsquartal rund 9,42 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte Toyota 5,36 Milliarden US-Dollar verdient. Damit übertraf der Konzern die Prognose der Analysten des Datenanbieters Quick deutlich. Diese hatten lediglich rund 6,23 Milliarden US-Dollar erwartet.

Toyota Motor meldete einen Anstieg des Nettogewinns im ersten Quartal um 76 Prozent. Treiber waren vor allem die steigenden Verkäufe von Hybridfahrzeugen. Zugleich hob der japanische Autobauer seine Jahresprognose an.

Der Umsatz stieg um zehn Prozent auf 86,12 Milliarden US-Dollar. Für das Geschäftsjahr bis Ende März 2027 erwartet Toyota nun einen konsolidierten Umsatz von umgerechnet etwa 343,77 Milliarden US-Dollar. Zuvor hatte der Konzern mit rund 324,67 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Auch die Prognose für den Nettogewinn wurde angehoben. Toyota erwartet nun rund 20,69 Milliarden US-Dollar. Bislang hatte der Autobauer mit etwa 19,10 Milliarden US-Dollar kalkuliert. Die Absatzprognose von 11,18 Millionen Fahrzeugen bestätigte Toyota dagegen. Toyota baut zugleich seine Produktionskapazitäten in den Vereinigten Staaten aus. Bereits im November kündigte der Konzern an, in den kommenden fünf Jahren bis zu zehn Milliarden US-Dollar in dem Land zu investieren.

Im Juli folgte die Ankündigung, weitere 3,6 Milliarden US-Dollar in die US-Produktion zu stecken. Toyota will die Fertigung seines meistverkauften Mittelklasse-Pick-ups Tacoma bis 2030 teilweise aus Mexiko in die Vereinigten Staaten zurückholen. Dafür ist eine zweite Montagelinie im Werk in San Antonio geplant. Die höhere Produktion in den Vereinigten Staaten soll Toyota helfen, die Belastung durch Importzölle in seinem größten Absatzmarkt zu begrenzen. Japanische Fahrzeuge unterliegen einem Zoll von 15 Prozent. Dieser geht auf ein im Juli des vergangenen Jahres geschlossenes Handelsabkommen zwischen Washington und Tokio zurück.

Unterstützung erhält Toyota weiterhin vom schwachen Yen. Die japanische Währung hat in den vergangenen vier Jahren gegenüber dem US-Dollar rund 15 Prozent an Wert verloren. Dadurch werden Exporte wettbewerbsfähiger. Gleichzeitig steigt der Wert der im Ausland erzielten Gewinne nach der Umrechnung in Yen. Die Toyota-Aktie verlor seit Jahresbeginn bis einschließlich Montag rund zwölf Prozent. Belastend wirkten Sorgen über steigende Energiepreise und eine schwächere Verbraucherstimmung infolge des Iran-Krieges.

Toyota profitiert derzeit besonders von seiner Hybridstrategie. Während viele Konkurrenten stark auf reine Elektroautos gesetzt haben, steigt die Nachfrage nach Vollhybriden in den Vereinigten Staaten, Europa und Japan weiter. Das verbessert den Produktmix und die Margen, da Toyota mit Hybridfahrzeugen deutlich mehr verdient als mit vielen batterieelektrischen Modellen. Die unveränderte Absatzprognose von 11,18 Millionen Fahrzeugen zeigt zugleich, dass Toyota nicht mit einem deutlich höheren Verkaufsvolumen rechnet. Das Wachstum soll vor allem aus höheren Erlösen und besseren Margen kommen.

Zusätzlich kündigte Toyota ein weiteres Aktienrückkaufprogramm über bis zu eine Billion Yen an. Das entspricht rund 6,37 Milliarden US-Dollar. Zudem will das Unternehmen 200 Millionen eigene Aktien einziehen. Dadurch sinkt die Zahl der ausstehenden Aktien, was den Gewinn je Aktie langfristig erhöhen kann. Trotz der starken Zahlen bleiben Risiken. Dazu zählen der US-Zoll von 15 Prozent auf japanische Fahrzeuge, steigende Material- und Energiekosten, der zunehmende Wettbewerb durch chinesische Hersteller, schwache Verkäufe in China und geopolitische Risiken im Nahen Osten.

Für Anleger stellen sich deshalb vor allem zwei Fragen: Wie lange kann Toyota seine starke Position bei Hybridfahrzeugen verteidigen? Und wann erreicht das Geschäft mit reinen Elektroautos eine vergleichbare Profitabilität? Toyota plant für das laufende Geschäftsjahr den Absatz von fast sechs Millionen elektrifizierten Fahrzeugen. Dazu zählen Hybride, Plug-in-Hybride, reine Elektroautos und Brennstoffzellenfahrzeuge. Batterieelektrische Modelle bleiben bislang jedoch ein vergleichsweise kleiner Teil des Geschäfts.

Die Zahlen fallen besser aus, als sie auf den ersten Blick wirken. Der Gewinnanstieg beruht nicht nur auf dem schwachen Yen. Auch der profitable Produktmix, das Kostenmanagement und die stärkere Produktion in den Vereinigten Staaten tragen dazu bei. Die unveränderte Absatzprognose zeigt zugleich, dass Toyota derzeit vor allem über höhere Margen und nicht über starkes Mengenwachstum wächst.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Toyota Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 16,30EUR auf Tradegate (04. August 2026, 09:01 Uhr) gehandelt.

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