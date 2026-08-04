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    Schwung durch starke Zahlen

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    Erholung bei Infineon-Aktie hält an – das treibt jetzt den Kurs!

    Nach heftigen Verlusten in den vergangenen Wochen, setzt Infineon seine Erholung am Dienstag fort. Vor allem die Zahlen von On Semiconductor treiben jetzt an.

    Für Sie zusammengefasst
    • Infineon erholt sich dank On Semiconductor Zahlen
    • On Semiconductor übertrifft Umsatz und Gewinn dank KI
    • Technisch angeschlagene Papiere ohne klares Kaufsignal
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Schwung durch starke Zahlen - Erholung bei Infineon-Aktie hält an – das treibt jetzt den Kurs!
    Foto: Robert Michael/dpa

    Infineon-Aktie auf Erholungskurs – Mitbewerber sorgt für neuen Schwung

    Nach empfindlichen Verlusten in den zurückliegenden Wochen, in denen der deutsche Halbleiterwert Infineon gegenüber seinen bei 90 Euro markierten Allzeithochs 40 Prozent an Wert eingebüßt hat, befindet sich das Papier inzwischen wieder auf Erholungskurs.

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    Fast 20 Prozent innerhalb von nur zwei Handelstagen hat die deutsche Halbleiterhoffnung zuletzt aufholen können. Neben einer wieder positiven Entwicklung auch bei US-Halbleiterwerten stützte der starke Gesamtmarkt den Kurs.

    Am Dienstag, an dem sich Infineon schon in der Vorbörse um weitere 2,5 Prozent erholen konnte, hinterließen vor allem die Zahlen von Mitbewerber On Semiconductor einen positiven Eindruck.

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    On Semiconductor übertrifft Umsatz- und Gewinnerwartungen

    Wie Infineon ist auch On Semiconductor bislang stark vom Automotive- und Industriegeschäft abhängig. Das Geschäft mit Rechenzentren hat erst in der jüngeren Vergangenheit an Bedeutung gewonnen – das aber beginnt sich inzwischen auszuzahlen.

    Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 8,8 Prozent auf 1,6 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um 10 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Während die Automotive- und Industriehalbleitersparte auf der Stelle traten, legten die Erlöse bei Halbleitern für Energiemanagement um 19 Prozent auf 829,0 Millionen US-Dollar zu – der Beweis, dass On Semiconductor von der starken Nachfrage durch KI-Rechenzentren profitiert.

    KI-Rechenzentren sorgen für steigende Unternehmensmargen

    Auch auf der Ertragsseite konnte On Semiconductor die Erwartungen schlagen und mit 0,74 US-Dollar pro Aktie um 2 Cent übertreffen. Im selben Quartal des Vorjahres hatte das Unternehmen 0,53 US-Dollar je Anteil erwirtschaftet, sich jetzt also um knapp 40 Prozent steigern können.

    Insgesamt legte der auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallende Nettogewinn von 170,3 auf 226,8 Millionen US-Dollar und damit um 33,2 Prozent zu. Der Anstieg ist vor allem der von 13,2 auf 16,1 Prozent gestiegenen operativen Marge zu verdanken.

    Weiteres Wachstum erwartet, Prognose über den Schätzungen

    Für das kommende Quartal hat der Infineon-Mitbewerber Erlöse in Höhe von 1,65 bis 1,75 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Damit konnte die Markterwartung von 1,67 Milliarden US-Dollar übertroffen werden. Seinen Ertragsausblick hat On Semiconductor mit einer deutlichen Unsicherheit versehen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich auf 0,81 bis 0,93 US-Dollar belaufen.

    Trotzdem konnte die Midpoint-Guidance von 0,87 US-Dollar je Anteil die Mittelpunkt-Schätzung der Analystinnen und Analysten von 0,84 US-Dollar übertreffen. In der Pressemitteilung des Unternehmens betonte CEO Hassane El-Khoury den anhaltenden Rückenwind durch die Nachfrage von Rechenzentren für KI-Anwendungen. In diesem Bereich erwartet El-Khoury im Geschäftsjahr 2026 eine Verdopplung der Erlöse gegenüber dem Vorjahresniveau.

    ON Semiconductor

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    ISIN:US6821891057WKN:930124Indikator:SMA 50 Tage
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    Infineon Technologies

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    ISIN:DE0006231004WKN:623100Indikator:SMA 50 Tage
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    Anteile auf Erholungskurs, aber neue Kaufsignale weit entfernt

    Für seine Zahlen erhielt On Semiconductor in der US-Nachbörse viel Beifall. Nach Verlusten von 1,5 Prozent im regulären Handel kletterte die Aktie im erweiterten Handel um 7,4 Prozent. Damit dürfte das Papier vor dem vorläufigen Ende der in den vergangenen Wochen hohen Kursverluste stehen. Bis zu einem neuen Kaufsignal jenseits der bei rund 105 US-Dollar verlaufenden 50-Tage-Linie ist es jedoch noch ein ganzes Stück.

    Dasselbe gilt auch für Infineon. Zwar profitiert die Aktie von der starken Vorlage sowohl seines Mitbewerbers als auch von Elmos Semiconductor, das sich am Dienstagmorgen mit zufriedenstellenden Zahlen zu Wort gemeldet hat, aber auch hier ist auch charttechnischer Perspektive zuletzt einiges zu Bruch gegangen

    Zwar besteht ein komfortabler Abstand zur 200-Tage-Linie, allerdings braucht es für das Überwinden der 50-Tage-Linie auch hier eine deutliche Steigerung von fast 20 Prozent. Das unterstreicht die Auswirkungen des jüngsten Ausverkaufs in der Halbleiterbranche.

    Fazit: Noch keine Niveaus auf denen man wieder kaufen sollte

    On Semiconductor schwächelt dort, wo sich auch Infineon zuletzt schwer getan hat: im Automobil- und Industriehalbleitergeschäft. Die Schwäche dort kann jedoch durch ein wachsendes Geschäft mit Rechenzentren kompensiert werden, was die Geschäfte insgesamt sowohl umsatz- als auch ertragsseitig wachsen lässt. Die Abhängigkeit von KI-Rechenzentren für das Geschäftswachstum ist neben einer Chance, aber auch ein Risiko, wenn es doch zu einem Platzen der Investitions- und Spekulationsblase kommen sollte.

    Technisch sind beide Papiere angeschlagen – On Semiconductor selbst nach dem am Dienstag zu erwartenden Kurssprung noch. Fundamental herrscht Licht und Schatten. Für 2026 und 2027 ist On Semiconductor mit Gewinnvielfachen von 26 und 18,5 bewertet, bei Infineon stehen 48,4 und knapp 26 zu Buche. Da die Geschäfte beider Unternehmen als zyklisch zu bewerten sind, ist das ein für Neueinsteigerinnen und -einsteiger nur wenig attraktives Preisniveau.

    In beiden Fällen sollte entweder rein technisch ein nachhaltiger Sprung über die 50-Tage-Linie oder eine deutliche Korrektur, welche die Bewertungen wieder attraktiv gemacht hat, gehandelt werden.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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