JPMORGAN stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 1380 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein attestierte der britischen Großbank in einer ersten Reaktion am Dienstag ein starkes Abschneiden der Vermögensverwaltung. Dem stünden allerdings höher als erwartet ausgefallene Kosten und ein unter den Erwartungen gebliebener Aktienrückkauf gegenüber./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:19 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:19 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 18,99EUR auf Tradegate (04. August 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13,8

Kursziel alt: 13,8

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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