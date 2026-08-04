VW-Rivale Toyota hebt Gewinnausblick und kauft Aktien zurück - Kurs im Minus
- Toyota hebt operative Gewinnprognose auf 3,4 Bio Yen
- Aktienrückkauf geplant bis zu einer Billion Yen
- Aktie fiel in Tokio im Handel um knapp zwei Prozent
TOYOTA (dpa-AFX) - Der weltgrößte Autobauer Toyota hat nach dem ersten Geschäftsquartal auch dank des schwachen Yen seine Gewinnprognose angehoben. So geht Toyota-Chef Kenta Kon für das bis Ende März laufende Geschäftsjahr nun von 3,4 Billionen Yen operativem Gewinn (18,8 Mrd Euro) aus statt nur von 3 Billionen, wie der Konzern am Dienstag in Toyota mitteilte. Das wäre im Vergleich zum Vorjahreswert 3,8 Billionen aber immer noch ein Rückgang. Zudem möchte das Unternehmen im großen Stil eigene Aktien zurückkaufen und dafür bis zu eine Billion Yen ausgeben. Die Anleger konnte das aber nicht überzeugen. Die Aktie fiel in Tokio im dortigen Nachmittshandel um knapp zwei Prozent.
Bereits mit der ursprünglichen Jahresprognose hatte Toyota die Erwartungen verfehlt, und auch diesmal blieb das Management deutlich zurückhaltender als die Marktexperten, die bisher mit 3,9 Billionen Yen gerechnet hatten. Die Aktie hat in diesem Kalenderjahr bisher gut 13 Prozent an Wert eingebüßt und notiert bei gut 2.900 Yen. Im Februar war sie auf dem Jahreshoch gar bis auf 4.000 Yen gestiegen. Zum Vergleich: Die Anteile des Konkurrenten Volkswagen büßten in diesem Jahr etwas mehr als ein Viertel ihres Werts ein
Beim Umsatz gehen die Japaner nun mit 54 Billionen Yen von etwas mehr aus als zuletzt mit 51 Billionen. Der Absatz dürfte mit 9,7 Millionen Fahrzeugen rund 0,1 Millionen Fahrzeuge besser ausfallen als bisher kalkuliert. Inklusive nicht konsolidierter Gemeinschaftsunternehmen bleibt es beim Auslieferungsziel von knapp 11,2 Millionen Fahrzeugen (VJ: 11,3).
Im ersten Quartal stieg der Erlös um 10 Prozent auf 13,5 Billionen Yen. Dagegen sank das operative Ergebnis um knapp 9 Prozent auf fast 1,1 Billionen Yen. Dem Rückenwind von Währungsseite standen negative Bewertungseffekte gegenüber. Unter dem Strich kletterte der auf die Aktionäre entfallende Gewinn allerdings wegen der günstigeren Entwicklung von Sonderposten und bei Gemeinschaftsunternehmen um drei Viertel auf 1,5 Billionen Yen./men/mis/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 16,02 auf Tradegate (04. August 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +8,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,82 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +5,60 %/+59,71 % bedeutet.
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