mutares: H1 2026 Umsatz 3,4 Mrd EUR, weitere Exits, Guidance bestätigt
Mutares setzt im ersten Halbjahr 2026 neue Maßstäbe: kräftiges Umsatzplus, Rekordtransaktionen und ein ambitionierter Ausblick prägen die nächste Wachstumsphase.
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- Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Mutares einen Konzernumsatz von 3,4 Mrd. EUR (+9% gegenüber Vorjahr) mit einem EBITDA von 349 Mio. EUR und einem bereinigten EBITDA von 67 Mio. EUR.
- Der Umsatz der Mutares-Holding aus Beratungsleistungen/Management Fees betrug 49 Mio. EUR, das bereinigte Nettoergebnis lag bei 6 Mio. EUR (Vorjahr 70 Mio. EUR).
- Größte Transaktion der Firmengeschichte: Erwerb des SABIC-Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics in Amerika und Europa, jetzt NexPoint Materials, ca. 2 Mrd. EUR Jahresumsatz, ca. 2.800 Mitarbeitende, acht Produktionsstandorte.
- Ebenfalls starkes Closing: Übernahme des Gas Solutions-Geschäfts von Wärtsilä, nun Nord Gas Solutions, Umsatz 2025 ca. 400 Mio. EUR; stärkt das Portfolio im Energiesektor.
- Exit-Aktivität im ersten Halbjahr 2026: Verkäufe von Kalzip, WIJ Special Media, inTime Group, Relobus, Locapharm, Dutch Fratelli Ferrari, Peugeot Motocycles; vollständiger Exit der Terranor Group; Bruttoerlöse ca. 50 Mio. EUR; ROIC deutlich über Ziel.
- Ausblick/Geschäftsjahr 2026: Guidance bestätigt – Umsatz 7,9 bis 9,1 Mrd. EUR; Jahresüberschuss der Mutares-Holding 165 bis 200 Mio. EUR; mittelfristig ab 2030 mindestens 25% jährliches Umsatz- und Gewinnwachstum; Ziel 10 Mrd. EUR Umsatz und 200 Mio. EUR Jahresüberschuss bis 2028; weiterer Exit-Flow im zweiten Halbjahr erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2026, bei mutares ist am 04.08.2026.
Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,95EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,37 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.584,92PKT (+0,32 %).
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