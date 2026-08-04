🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsmutares AktievorwärtsNachrichten zu mutares
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    mutares: H1 2026 Umsatz 3,4 Mrd EUR, weitere Exits, Guidance bestätigt

    Mutares setzt im ersten Halbjahr 2026 neue Maßstäbe: kräftiges Umsatzplus, Rekordtransaktionen und ein ambitionierter Ausblick prägen die nächste Wachstumsphase.

    mutares: H1 2026 Umsatz 3,4 Mrd EUR, weitere Exits, Guidance bestätigt
    Foto: adobe.stock.com
    • Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Mutares einen Konzernumsatz von 3,4 Mrd. EUR (+9% gegenüber Vorjahr) mit einem EBITDA von 349 Mio. EUR und einem bereinigten EBITDA von 67 Mio. EUR.
    • Der Umsatz der Mutares-Holding aus Beratungsleistungen/Management Fees betrug 49 Mio. EUR, das bereinigte Nettoergebnis lag bei 6 Mio. EUR (Vorjahr 70 Mio. EUR).
    • Größte Transaktion der Firmengeschichte: Erwerb des SABIC-Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics in Amerika und Europa, jetzt NexPoint Materials, ca. 2 Mrd. EUR Jahresumsatz, ca. 2.800 Mitarbeitende, acht Produktionsstandorte.
    • Ebenfalls starkes Closing: Übernahme des Gas Solutions-Geschäfts von Wärtsilä, nun Nord Gas Solutions, Umsatz 2025 ca. 400 Mio. EUR; stärkt das Portfolio im Energiesektor.
    • Exit-Aktivität im ersten Halbjahr 2026: Verkäufe von Kalzip, WIJ Special Media, inTime Group, Relobus, Locapharm, Dutch Fratelli Ferrari, Peugeot Motocycles; vollständiger Exit der Terranor Group; Bruttoerlöse ca. 50 Mio. EUR; ROIC deutlich über Ziel.
    • Ausblick/Geschäftsjahr 2026: Guidance bestätigt – Umsatz 7,9 bis 9,1 Mrd. EUR; Jahresüberschuss der Mutares-Holding 165 bis 200 Mio. EUR; mittelfristig ab 2030 mindestens 25% jährliches Umsatz- und Gewinnwachstum; Ziel 10 Mrd. EUR Umsatz und 200 Mio. EUR Jahresüberschuss bis 2028; weiterer Exit-Flow im zweiten Halbjahr erwartet.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2026, bei mutares ist am 04.08.2026.

    Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,95EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,37 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.584,92PKT (+0,32 %).


    mutares

    +1,68 %
    0,00 %
    +0,56 %
    +6,90 %
    +4,29 %
    +30,67 %
    +27,98 %
    +124,01 %
    +209.900,00 %
    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65
    mutares direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    mutares: H1 2026 Umsatz 3,4 Mrd EUR, weitere Exits, Guidance bestätigt Mutares setzt im ersten Halbjahr 2026 neue Maßstäbe: kräftiges Umsatzplus, Rekordtransaktionen und ein ambitionierter Ausblick prägen die nächste Wachstumsphase.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     