DAX setzt Rekordjagd fort – Palantir überzeugt die Skeptiker

Nach US-Börsenschluss legte das KI-Vorzeigeunternehmen Palantir seine Zahlen für das vergangene Quartal vor und konnte die Skeptiker überzeugen. Das brachte neue Fantasie in den KI-Bereich und verhalf den Aktien zu neuem Schwung.

Im asiatischen Handel standen erneut die Technologiewerte aus den Halbleiter- und KI-Sektoren im Fokus. Investoren kauften sehr selektiv Aktien und nutzten so die Kursschwäche von gestern für neue Positionierungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Investoren in Europa wurden heute Morgen mit einer ganzen Reihe an Quartalsbilanzen unter anderem von Continental, Zalando, Fresenius Medical Care und Evonik konfrontiert. Im Tagesverlauf werden noch die Zahlen von Bayer erwartet. Auch auf der makroökonomischen Seite richten sich die Blicke auf die Auftragseingänge der US-Industrie, den Handelsbilanzsaldo und die JOLTS-Daten.

Das Sentiment bleibt vorerst positiv und die Anleger dürften sich weiter in ausgesuchten Branchen und Sektoren positionieren. Allerdings setzt sich das sehr vorsichtige Vorgehen unter geringen Handelsvolumen der vergangenen Wochen fort. Große Euphorie ist trotz der neuen Rekorde im DAX nicht zu erkennen, was zumindest kurzfristig der Nährboden für weiter steigende Kurse sein könnte.

Der Iran-Krieg bleibt das marktbestimmende Thema mit viel Brisanz und starken Einflüssen auf die Energiemärkte, auch wenn es derzeit etwas leiser geworden ist. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 25 950 und 26 250 Punkten bewegen.

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