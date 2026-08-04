Kaum verändert zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag nach dem kräftigen Rückgang am Vortag kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future trat am Morgen mit 124,78 Punkten praktisch auf der Stelle. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,15 Prozent.

Die Hoffnung auf eine Lösung im Iran-Krieg hatte die Ölpreise zum Wochenstart kräftig nach unten gedrückt und damit auch die Sorgen vor Leitzinserhöhungen der führenden Zentralbanken gedämpft. Doch nun wachsen erneut die Zweifel an einer dauerhaften Lösung und die Ölpreise legen wieder zu.