UBS senkt Adidas auf 'Neutral' - Ziel runter auf 173 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 163,2 auf Tradegate (04. August 2026, 08:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -10,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,76 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 29,37 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 198,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 173,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +6,56 %/+41,67 % bedeutet.