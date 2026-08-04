ANALYSE-FLASH
UBS senkt Adidas auf 'Neutral' - Ziel runter auf 173 Euro
- UBS senkt Kursziel für Adidas von 219 auf 173
- UBS stuft Adidas Aktien von Buy auf Neutral
- Umsatz stabil Marge verwundbar enge Kursbandbreite
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 219 auf 173 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Der Umsatztrend des Sportartikelherstellers erscheine stabil, die Marge allerdings verwundbar, schrieb Robert Krankowski am Montag. Die Aktienentwicklung erwartet er in einer engen Bandbreite, bis die Markterwartungen an die Profitabilität entsprechend korrigiert worden seien./rob/ag/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 23:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 163,2 auf Tradegate (04. August 2026, 08:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -10,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,76 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 29,37 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 198,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 173,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +6,56 %/+41,67 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 173 Euro
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Mit 639 Stück zu 148,65€ rein, könnte eine kleine technische Erholung geben spätestens morgen.