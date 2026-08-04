Bayer Aktie heute im Plus - 04.08.2026

Die Bayer Aktie konnte bisher um +3,06 % auf 48,87€ zulegen. Das sind +1,45 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Bayer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,98 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 48,87€, mit einem Plus von +3,06 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Bayer Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +22,96 %.

Allein seit letzter Woche ist die Bayer Aktie damit um +3,56 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,18 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Bayer eine positive Entwicklung von +27,08 % erlebt.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,56 % 1 Monat -11,18 % 3 Monate +22,96 % 1 Jahr +65,33 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 04.08.2026, 08:44 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Entwicklungen bei Bayer. Die jüngsten Quartalszahlen sind solide und übertreffen Erwartungen (Crop Science Umsatz/Ergebnis; Pharma stärker durch Nubeqa/Kerendia). Ausblick und Rückstellungsauflösung dürften Kursimpulse liefern. Die Aktie wird mit einem KGV um 10 als günstig bewertet; Kursziele pendeln um 60€, Risiko bleibt durch EPA/Roundup-Saga.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,94 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,08 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,22 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,21 %. Sanofi legt um +0,63 % zu

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Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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