Fresenius Medical Care Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 04.08.2026

Die Fresenius Medical Care Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -6,81 % auf 41,19€. Damit verliert die Aktie -3,01 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Fresenius Medical Care Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,83 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 41,19€, mit einem Minus von -6,81 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Fresenius Medical Care ist ein weltweit führender Anbieter von Dialyseprodukten und -dienstleistungen für chronisch nierenkranke Patienten. Kern sind Dialysegeräte, Filter, Verbrauchsmaterialien und Dialysekliniken. Starke Marktstellung v. a. in den USA und Europa. Wichtige Wettbewerber: DaVita, Baxter, B. Braun. Vorteil: vertikal integriertes Modell aus Produkten und eigenen Behandlungszentren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Fresenius Medical Care Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +5,83 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fresenius Medical Care Aktie damit um -5,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,39 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Fresenius Medical Care einen Anstieg von +0,10 %.

Fresenius Medical Care Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,21 % 1 Monat -0,39 % 3 Monate +5,83 % 1 Jahr -5,29 %

Informationen zur Fresenius Medical Care Aktie

Stand: 04.08.2026, 08:44 Uhr

Es gibt 269 Mio. Fresenius Medical Care Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,17 Mrd. € wert.

Europas Börsen stehen am Dienstag vor weiteren Gewinnen. Starke Vorgaben und die laufende Berichtssaison stützen die Rekordstimmung. In Deutschland haben unter anderem Bayer, Lufthansa, Continental, FMC und Evonik Zahlen vorgelegt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sell" belassen. Diese seien wegen eines positiven Sondereffekts auf den ersten Blick besser als erwartet, schrieb Graham Doyle …

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 44,65 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Dialysekonzern habe beim operativen Gewinn die Erwartungen übertroffen, schrieb Susannah Ludwig am Montagabend nach …

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Ob die Fresenius Medical Care Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fresenius Medical Care Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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